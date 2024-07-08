Щоб пройти 20 метрів, ЗС РФ витрачають роту: де самовбивчо тиснуть росіяни, — НГУ (відео)

Російська армія має резерви, щоб застосовувати їх на лінії фронту і щоб накопичувати у тилу, пояснив командир екіпажу БПЛА Андрій Отченаш. Резерви кидають у "самовбивчі" атаки, щоб окупувати 5 метрів української території.

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Підрозділи ЗС РФ активізуються на усьому фронті на сході, почергово атакуючи у різних точках на відстані до 200 км. Росіяни кидають в атаку наявні резерви, перекидають війська, але тиснуть з однаковою силою: немає ділянок, де атаки ослабнули. Які наслідки мають для військ противника штурми українських позицій командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" бригади Нацгвардії "Рубіж" Андрій Отченаш розповів у ефірі "Київ 24".

Отченаш уточнив, що на сьогодні його екіпаж працює на Лиманському напрямку. З його слів, атаки ЗС РФ, які тут відбуваються, можна назвати "самовбивчими". Російські командири подекуди тижнями штурмують позиції Сил оборони. При цьому їм дійсно вдається просунутись на 20-30 метрів, визнав командир. Водночас росіяни втрачають взводи (15-45 ос.) чи й цілі роти (100-300 ос.).

"Можливо, вони просунулися на якихось 5 м, але в підсумку більшість з них залишилася на тому клаптику землі лежати", — заявив Отченаш.

Також військовий пояснив, що під час особливих активізацій росіян на одній ділянці фронту на інших полегшення не відчувається. Наприклад, коли ЗС РФ почали атакувати Торецьк, на інших відрізках сила тиску не зменшилась. Відчуття, що "десь гарячіше, а десь холодніше" — це "ситуативно", оскільки ворог має можливість і кидати у бій резерви, і їх накопичувати. Тому без проблем починаються нові атаки на великій відстані вздовж усієї лінії фронту, пролунало в ефірі.

"Буквально через декілька днів вони можуть піти зовсім на іншому напрямку, на відстані 200-300 км. Не встигаєш відпочивати через те, що ворогів багато і знищувати їх потрібно постійно", — почули журналісти.

Події на сході - Андрій Отченаш про атаки ЗС РФ 7 липня див. з 7:10

У звіті українського командування станом на ранок 8 липня вказано, що на Лиманському напрямку росіяни атакували 16 разів, на Куп'янському — дещо менше, 13 разів, на Торецькому — дев'ять. Найгарячіший напрямок — Покровський: тут відбулось 51 штурм ЗС РФ.

Зазначимо, у нічному звіті аналітиків DeepState повідомили про просування ворога у трьох точках на сході. Перша точка просування — під Куп'янськом у бік села Петропавлівки (на 2 км). Крім того, ЗС РФ окупували ще шматок села Євгенівка та футбольне поле у Красногорівці, свідчать позначки на карті бойових дій.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни говорять про ефективність застосування західних ракет: коли їх використовують по тилах ЗС РФ, то можна зупинити російській наступ. Тим часом з'явились фото наслідків удару українських засобів ураження по складу БК у Воронезькій області.