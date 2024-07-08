Чтобы пройти 20 метров, ВС РФ тратят роту: где самоубийственно давят россияне, — НГУ (видео)

Российская армия имеет резервы, чтобы применять их на линии фронта и чтобы накапливать в тылу, пояснил командир экипажа БПЛА Андрей Отченаш. Резервы бросают в "самоубийственные" атаки, чтобы оккупировать 5 метров украинской территории.

Related video

Подразделения ВС РФ активизируются на всем фронте на востоке, поочередно атакуя в разных точках на расстоянии до 200 км. Россияне бросают в атаку имеющиеся резервы, перебрасывают войска, но давят с одинаковой силой: нет участков, где атаки ослабли. Какие последствия имеют для армии противника штурмы украинских позиций командир экипажа БПЛА "Кара небесная" бригады Нацгвардии "Рубеж" Андрей Отченаш рассказал в эфире "Киев 24".

Отченаш уточнил, что на сегодня его экипаж работает на Лиманском направлении. По его словам, атаки ВС РФ, которые здесь происходят, можно назвать "самоубийственными". Российские командиры иногда неделями штурмуют позиции Сил обороны. При этом им действительно удается продвинуться на 20-30 метров, признал командир. В то же время россияне теряют взводы (15-45 чел.) или целые роты (100-300 чел.).

"Возможно, они продвинулись на каких-то 5 м, но в итоге большинство из них осталось на том клочке земли лежать", — заявил Отченаш.

Также военный пояснил, что во время особых активизаций россиян на одном участке фронта на других облегчение не ощущается. Например, когда ВС РФ начали атаковать Торецк, на других отрезках сила давления не уменьшилась. Ощущение, что "где-то горячее, а где-то холоднее" — это "ситуативно", поскольку враг имеет возможность и бросать в бой резервы, и их накапливать. Поэтому без проблем начинаются новые атаки на большом расстоянии вдоль всей линии фронта, прозвучало в эфире.

"Буквально через несколько дней они могут пойти совсем на другом направлении, на расстоянии 200-300 км. Не успеваешь отдыхать из-за того, что врагов много и уничтожать их нужно постоянно", — услышали журналисты.

События на востоке — Андрей Отченаш об атаках ВС РФ 7 июля см. с 7:10

В отчете украинского командования по состоянию на утро 8 июля указано, что на Лиманском направлении россияне атаковали 16 раз, на Купянском — несколько меньше, 13 раз, на Торецком — девять. Самое горячее направление — Покровское: здесь состоялся 51 штурм ВС РФ.

Отметим, в ночном отчете аналитиков DeepState сообщили о продвижении врага в трех точках на востоке. Первая точка продвижения — под Купянском в сторону села Петропавловка (на 2 км). Кроме того, ВС РФ оккупировали еще кусок села Евгеновка и футбольное поле в Красногоровке, свидетельствуют отметки на карте боевых действий.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны говорят об эффективности применения западных ракет: когда их используют по тылам ВС РФ, то можно остановить российское наступление. Между тем появились фото последствий удара украинских средств поражения по складу БК в Воронежской области.