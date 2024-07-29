Загибель загону ПВК "Вагнер" у Малі: що відомо про провал операції російських найманців (фото)

Українські аналітики зазначають, що наслідки для ПВК "Вагнер" будуть болючими. З одного боку, в бою вони втратили важливих персонажів, які були не звичайними найманцями. З іншого — керівництво компанії "приберуть", а рядових найманців кинуть у м'ясорубку на український фронт.

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З 25 до 27 червня на північному кордоні Малі на околицях населеного пункту Тін-Заутін відбулися бойові зіткнення між бойовиками російської ПВК "Вагнер" і солдатами малійської хунти з одного боку і повстанцями руху "Постійна стратегічна платформа миру, безпеки й розвитку" або CSP-PSD з іншого. У результаті загін "вагнерівців" було знищено, а втрати в лавах найманців, за деякими даними, становили 80 осіб, ще 15 бойовиків потрапили в полон. Фокус зібрав інформацію про деталі зіткнення і наслідки для російської ПВК.

Хронологія подій

Перші відомості про розгром загону ПВК "Вагнер", який проводив операції біля Тін-Заутина, з'явилися 28 липня в профільних російських пабліках. Також про подію написали низка західних ЗМІ. Так міжнародне агентство Associated Press із посиланням на представника повстанського руху повідомило, що дводенний бій вирував на кордоні з Алжиром, і що "противник зазнав величезних втрат у плані живої сили й техніки, зокрема десятки вбитих і поранених".

Як з'ясувалося, під час першого зіткнення було знищено загін "вагнерів" під керівництвом Сергія Шевченка з позивним "Пруд", якого було вбито в бою. Про це написав Telegram-канал "Разгрузка Вагнера". Повідомлялося, що з боку повстанців у бою брали участь приблизно тисяча озброєних осіб, однак про реальну чисельність туарегів достеменно невідомо.

На допомогу загону "Пруда" керівництвом ПВК був відправлений 13-й штурмовий загін і малійські солдати, які згодом потрапили в засідку. Для вогневого прикриття "вагнерівці" направили також ударний гелікоптер Мі-24, але через піщану бурю, яка почалася, він не зміг виконати завдання, ба більше, повстанці зуміли підбити гелікоптер, про що свідчать опубліковані в соцмережах фото.

Підбитий вертоліт Мі-24 ПВК "Вагнер" на кордоні Малі Фото: Соцмережi

Чинник бурі також зіграв на руку повстанцям, які зуміли перегрупуватися та організувати нову атаку на росіян, використавши важке озброєння і безпілотники.

Безпілотник туарегів із написом "Росії — ні! Азавад!" Фото: Соцмережi

Підсумки боїв

За результатами бойового зіткнення бійцям повстанського руху вдалося повністю знищити колону противника. Спочатку повідомлялося, що 20 найманців ПВК було вбито, а частина тих, хто вижив, потрапили до туарегів у полон, але пізніше в ПВК розповіли про втрати у 80 бійців і 15 полонених. Крім того, за інформацією агентства Reuters, "Координаційному руху Азавад" (як ще називають CSP-PSD), вдалося захопити кілька одиниць бронетехніки і цистерни з паливом.

Як виявилося, серед загиблих найманців був уродженець Липецької області та ведучий Telegram-каналу Grey Zone Микита Федянін із позивним "П'ятисотий" (або "Білий"). На думку редактора відділу "Воєнний Фокус" і офіцера запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна, Федянін відігравав важливу роль в угодах між Міноборони РФ і різними тіньовими персонажами, які мають військову і політичну владу на африканському континенті.

Він також відвідував одну з африканських країн від імені російського міноборони для налагодження комунікацій для різних ініціатив. Тому загибель Федяніна, як висококваліфікованого військового, має болючі наслідки для росіян, наголосив Левін.

Російський бойовик ПВК "Вагнер" Микита Федянін Фото: Соцмережi

Водночас захоплення "вагнерівців" у полон набуло ще одного важливого контексту. Річ у тім, що на сторінці мережі Х одного з представників CSP-PSD з'явилася інформація, що повстанці готові передати полонених російських бойовиків українській стороні. У публікації було сказано, що такий крок буде знаком солідарності з українськими захисниками, які борються з російськими окупантами.

"Ми захопили значну кількість найманців "Вагнера" і хочемо передати вам цих полонених на знак підтримки та солідарності. Цей жест спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість і свободу", — написали повстанці.

Російські джерела зі свого боку пишуть, що Україні полонених бойовиків не передають, оскільки тривають переговори про їхній викуп. Також українські офіційні особи поки не підтвердили цю інформацію.

Чому провалилася операція ПВК "Вагнер"

Після інциденту в Малі російські пабліки почали коментувати розгром "вагнерівців" і з'ясовувати причини того, що сталося. Наприклад, ведучий каналу "ДШРГ Русич" написав, що виною тому кадрова політика керівництва ПВК, унаслідок якої на керівні посади призначають людей "зручних і без думки".

"Те, що сталося в Малі, є наслідком того, що з командних посад, незважаючи на досвід, прибрали всіх командирів, які вміють воювати, але мають свою думку", — ідеться в дописі.

Також з'явилася версія, що загін найманців могли здати хтось із Міноборони РФ або зовнішньої розвідки.

У такому контексті ситуацію прокоментував й Ігаль Левін. За його словами, контратака туарегів не була випадковістю, оскільки вона була добре спланована — у підсумку "мисливці і жертви блискавично помінялися місцями".

Цікаву версію надав військовий експерт Борис Рожин. Він припустив, що в бою біля Тин-Заутина брав участь один із колишніх командирів Євгена Пригожина Антон Єлізаров із позивним "Лотос". Свого часу він командував окупаційними підрозділами під час наступів на Соледар і Бахмут.

За словами Рожина, Єлізаров потрапив у полон, після чого його швидко обміняли, однак за іншою інформацією, він не потрапив у полон, а загинув.

Насамкінець звернемо увагу на коментарі військового оглядача Олександра Коваленка, який розповів, що нещодавній розгром колони "вагнерівців" — не тільки ослаблення ПВК "Вагнер", а й показове приниження групи місцевими повстанцями. За його словами, на ПВК у Росії також очікує не райдужна перспектива — керівництво "приберуть", а рядових найманців кинуть у м'ясорубку на український фронт.

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