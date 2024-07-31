Танки, квадроцикли, штурмовики: у ЗСУ пояснили, чи активізувалися ЗС РФ під Запоріжжям

Українські військові відбили атаку ЗС РФ на Гуляйполе, коли загарбники вперед кинули танки і квадроцикли, підтвердив пресофіцер бригади "Червона калина". З його слів, зараз ворог штурмує невеликими групами або кидає диверсантів.

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Підрозділи ЗС РФ підтягнули на фронт у Запорізькій області танки й атакували ними у напрямку Гуляйполя. Сили оборони відбили атаку і стежать за подальшою активністю ворога. Про ситуацію під Запоріжжям станом на 31 липня пресофіцер бригади "Червона калина", підполковник Микола Коваль розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Коваль прокоментував інформацію про певну активізацію ЗС РФ, яка відбувається на Запорізькому напрямку. Про це, серед іншого, свідчить недавня танкова атака на Гуляйполе — на населений пункт, розташований за 18 км від Пологів та за 80 км від Запоріжжя. Зі слів підполковника, вперед рушили і танки, і квадроцикли, але атаку успішно відбили. Водночас ворог продовжує діяти малими штурмовими групами (по 2-3 ос.) і диверсійно-розвідувальними групами. Поки що це звична активність, за якою стежать і вчасно зупиняють, пояснив офіцер.

"Обстановка на Запорізькому напрямку не має суттєвих змін. За останню добу не було таких механізованих штурмів із задіюванням техніки. Приходили ДРГ, щоб розвідувати та виявляти наші позиції. Якщо ми будемо виявляти техніку, ми одразу будемо по ній працювати", — пролунало в ефірі телеканалу.

Наступ РФ - пресофіцер "Червоної калини" про ситуацію під Запоріжжям див. 7:16

Наступ РФ під Запоріжжям — деталі

Зазначимо, 25 липня німецьке видання Bild з посиланням на анонімні джерела в ЗСУ повідомило, що росіяни планують наступати у Запорізькій області. Перша ціль ворога — місто Гуляйполе, через яке прямує логістика підрозділів Сил оборони, які тримають позицію біля Пологів. Водночас співрозмовники журналістів зауважили, що наступальні сили противника все ж видихаються.

Наступ РФ — ситуація біля Гуляйполя 31 липня Фото: DeepState

27 липня видання The New York Times проаналізувало тактику наступу ЗС РФ протягом останнього часу. Сере іншого, журналісти звернули увагу на Торецьк, біля якого тривалий час було умовне "затишшя", а потім почались російські штурми. Військові експерти пояснили, що росіяни шукають слабкі місця на фронті і б'ють туди, де їх бачать.

Нагадуємо, 30 липня у ЗСУ повідомили про відбиття атаки танків ЗС РФ у бік Гуляйполя: пояснили, скільки підбили бронемашин і що це означає. Тим часом український офіцер заявив, що росіяни підійшли впритул до Торецька і там вже точаться вуличні бої. На іншому відтинку фронту, під Покровськом, військові аналітики побоюються оточення українського угрупування на захід від Авдіївки.