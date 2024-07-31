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Военный Фокус Российско-украинская война

Танки, квадроциклы, штурмовики: в ВСУ объяснили, активизировались ли ВС РФ под Запорожьем

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Фото: NYT | Российский танк, взорванный Силами обороны (иллюстративное фото)

Украинские военные отбили атаку ВС РФ на Гуляйполе, когда захватчики вперед бросили танки и квадроциклы, подтвердил пресс-офицер бригады "Червона калина". По его словам, сейчас враг штурмует небольшими группами или бросает диверсантов.

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Подразделения ВС РФ подтянули на фронт в Запорожской области танки и атаковали ими в направлении Гуляйполя. Силы обороны отбили атаку и следят за дальнейшей активностью врага. О ситуации под Запорожьем по состоянию на 31 июля пресс-офицер бригады "Червона калина", подполковник Николай Коваль рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Коваль прокомментировал информацию об определенной активизации ВС РФ, которая происходит на Запорожском направлении. Об этом, среди прочего, свидетельствует недавняя танковая атака на Гуляйполе — на населенный пункт, расположенный в 18 км от Пологов и в 80 км от Запорожья. По словам подполковника, вперед двинулись и танки, и квадроциклы, но атаку успешно отбили. В то же время враг продолжает действовать малыми штурмовыми группами (по 2-3 чел.) и диверсионно-разведывательными группами. Пока это обычная активность, за которой следят и вовремя останавливают, пояснил офицер.

"Обстановка на Запорожском направлении не имеет существенных изменений. За последние сутки не было таких механизированных штурмов с задействованием техники. Приходили ДРГ, чтобы разведывать и выявлять наши позиции. Если мы будем выявлять технику, мы сразу будем по ней работать", — прозвучало в эфире телеканала.

Наступление РФ — пресс-офицер "Червоной калины" о ситуации под Запорожьем см. 7:16

Наступление РФ под Запорожьем — детали

Отметим, 25 июля немецкое издание Bild со ссылкой на анонимные источники в ВСУ сообщило, что россияне планируют наступать в Запорожской области. Первая цель врага — город Гуляйполе, через который направляется логистика подразделений Сил обороны, которые держат позицию возле Пологов. В то же время собеседники журналистов отметили, что наступательные силы противника все же выдыхаются.

Наступление РФ, Гуляйполе, карта, 31 июля Fullscreen
Наступление РФ — ситуация возле Гуляйполя 31 июля
Фото: DeepState

27 июля издание The New York Times проанализировало тактику наступления ВС РФ в последнее время. Среди прочего, журналисты обратили внимание на Торецк, возле которого долгое время было условное "затишье", а потом начались российские штурмы. Военные эксперты объяснили, что россияне ищут слабые места на фронте и бьют туда, где их видят.

Напоминаем, 30 июля в ВСУ сообщили об отражении атаки танков ВС РФ в сторону Гуляйполя: объяснили, сколько подбили бронемашин и что это значит. Тем временем украинский офицер заявил, что россияне подошли вплотную к Торецку и там уже идут уличные бои. На другом участке фронта, под Покровском, военные аналитики опасаются окружения украинской группировки к западу от Авдеевки.