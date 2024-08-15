На всій території Бєлгородської області оголосили режим надзвичайної ситуації

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков не пояснив, які обмежувальні заходи запроваджуватимуться для населення, лише зазначивши, що усі подробиці "нададуть пізніше".

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На всій території Бєлгородської області РФ оголосили режим надзвичайної ситуації федерального характеру. Про це повідомив губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков.

Він уточнив, що таке рішення ухвалили під час засідання урядової комісії під керівництвом Міністерства надзвичайних справ.Росії.

"Комісія розглянула ситуацію в області та ухвалила рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації на всій території Бєлгородської області", — сказав Гладков.

Він не пояснив, які обмежувальні заходи будуть діяти для населення, проте повідомив, що детальну інформацію про те, що "даватиме" режим НС влада надасть пізніше.

Зазначимо, територію Бєлгородської області неодноразово атакували дрони. Удари відбуваються по ворожій техніці та місцям розташування збройних сил Російської Федерації. Також БПЛА атакують склади боєприпасів, які розташовані на території регіону, та інші військові об'єкти держави-агресорки.

Нагадаємо, 12 серпня військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що Збройні сили України можуть розширити плацдарм на території Росії та зайти до Бєлгородської області.

14 серпня у Липецькій області РФ заборонили проводити святкування, концерти та будь-які інші розважальні заходи, проте зробили деякі винятки.