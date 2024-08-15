На всей территории Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации

Губернатор региона Вячеслав Гладков не объяснил, какие ограничительные меры будут вводиться для населения, лишь отметив, что все подробности "предоставят позже".

Related video

На всей территории Белгородской области РФ объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом сообщил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что такое решение приняли во время заседания правительственной комиссии под руководством Министерства чрезвычайных дел России.

"Комиссия рассмотрела ситуацию в области и приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Белгородской области", — сказал Гладков.

Он не объяснил, какие ограничительные меры будут вводиться для населения, однако сообщил, что подробную информацию о том, что "будет давать" режим ЧС власть предоставит позже.

Отметим, территорию Белгородской области неоднократно атаковали дроны. Удары происходят по вражеской технике и местам расположения вооруженных сил Российской Федерации. Также БПЛА атакуют склады боеприпасов, которые расположены на территории региона, и другие военные объекты государства-агрессора.

Напомним, 12 августа военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Вооруженные силы Украины могут расширить плацдарм на территории России и зайти в Белгородскую область.

14 августа в Липецкой области РФ запретили проводить празднования, концерты и любые другие развлекательные мероприятия, однако сделали некоторые исключения.