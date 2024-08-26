МОН продовжив термін подачі документів через сьогоднішню атаку РФ (документ)

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький повідомив, що термін продовжений на один день. Документи можна подати до 18:00 завтра.

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У зв'язку з сьогоднішніми обстрілами та проблемами з енергопостачанням МОН подовжив терміни подачі документів на бюджет для магістрів. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Зазначений термін буде продовжений на один день. Тепер документи можна буде подати до 18:00 завтра.

"У зв'язку із сьогоднішніми обстрілами рашистів і проблемами, які виникли у деяких містах і регіонах з постійним постачанням електроенергії, термін подачі документів для зарахування до закладів вищої освіти на бюджетні місця на магістерські програми продовжено до 18:00 завтра (27.08)", — написав Михайло Вінницький.

Лист щодо продовження подання документів

Нагадаємо, в понеділок вранці, 26 серпня, Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами, які запускала зі стратегічних бомбардувальників, з акваторії Чорного моря і з винищувачів МіГ-31К. Загалом вибухи прогриміли у більшості регіонів України.

Внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей. Зокрема, Київській області пошкоджено два енергетичні об’єкти та 22 приватні будинки, відомо про трьох поранених.

У Дніпропетровській області в результаті атаки загинув один чоловік, ще одного вдалось дістатись з-під завалів дачного будинку. Також сталося декілька займань та екстрені відключення в Дніпрі, що привели до збою у роботі електротранспорту. А в Запорізькій області загинув один чоловік, знеструмлено низку споживачів у місті Запоріжжя та у місті Вільнянськ.

В "Укренерго" також повідомили про пошкодження інфраструктурних об’єктів і запровадили екстрені відключення світла. Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав ситуацію складною і повідомив про терміновий режим екстрених відключень електроенергії.

Президент України назвав обстріл 26 серпня одним із найбільших за весь час і розповів про пошкодження в енергетиці. Він також зазначив, що відновлювальні роботи тривають, а в низці областей відкривають Пункти незламності. До всього іншого, глава держави закликав західних партнерів зняти обмеження на удари далекобійною зброєю по території РФ.