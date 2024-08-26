МОН продлил срок подачи документов из-за сегодняшней атаки РФ (документ)

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что срок продлен на один день. Документы можно подать до 18:00 завтра.

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В связи с сегодняшними обстрелами и проблемами с энергоснабжением МОН продлил сроки подачи документов на бюджет для магистров. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Указанный срок будет продлен на один день. Теперь документы можно будет подать до 18:00 завтра.

"В связи с сегодняшними обстрелами рашистов и проблемами, которые возникли в некоторых городах и регионах с постоянными поставками электроэнергии, срок подачи документов для зачисления в учреждения высшего образования на бюджетные места на магистерские программы продлен до 18:00 завтра (27.08)", — написал Михаил Винницкий.

Письмо о продлении подачи документов

Напомним, в понедельник утром, 26 августа, Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами, которые запускала со стратегических бомбардировщиков, из акватории Черного моря и с истребителей МиГ-31К. В общем взрывы прогремели в большинстве регионов Украины.

В результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. В частности, в Киевской области повреждены два энергетических объекта и 22 частных дома, известно о трех раненых.

В Днепропетровской области в результате атаки погиб один человек, еще одного удалось добраться из-под завалов дачного дома. Также произошло несколько возгораний и экстренные отключения в Днепре, которые привели к сбою в работе электротранспорта. А в Запорожской области погиб один человек, обесточен ряд потребителей в городе Запорожье и в городе Вольнянск.

В "Укрэнерго" также сообщили о повреждении инфраструктурных объектов и ввели экстренные отключения света. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ситуацию сложной и сообщил о срочном режиме экстренных отключений электроэнергии.

Президент Украины назвал обстрел 26 августа одним из крупнейших за все время и рассказал о повреждениях в энергетике. Он также отметил, что восстановительные работы продолжаются, а в ряде областей открывают Пункты несокрушимости. Ко всему прочему, глава государства призвал западных партнеров снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории РФ.