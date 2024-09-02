Битва за Покровськ: чого очікувати від бою на ключовій ділянці східного фронту, — карта

Населений пункт розташований на кордоні Донецької області, а його втрата створить нові загрози для Сил оборони України, зазначають військові експерти. Тим часом Росія перекидає частину військ у Курську область, що теоретично послабить наступальний потенціал ЗС РФ під Покровськом.

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Однією з найгарячіших точок Донбаського фронту є Покровський напрямок, де Збройні сили РФ останнім часом показують відносно швидкі темпи просування. Звістки з-під Покровська викликають неоднозначну реакцію як військових аналітиків, так і офіційних осіб — деякі з них говорять про важку, але контрольовану ситуацію, інші ж вважають, що становище українських сил катастрофічне. Фокус зібрав інформацію про те, як розвивалися події на цій ділянці фронту і як військові фахівці оцінюють обстановку на Покровському напрямку.

Динаміка бойових дій

Ще на початку квітня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російська армія на східному фронті буде активно діяти на Покровському напрямку, оскільки цей населений пункт має стратегічне значення для Сил оборони.

Як виявилося, прогнози голови ГУР справдилися, і російським військам наприкінці квітня вдалося здійснити прорив української оборони в районі Очеретиного. Саме втрата цього населеного пункту, на думку деяких аналітиків, дала противнику ґрунт для створення плацдарму з метою подальшого просування в бік Покровська.

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Так ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп зазначив, що внаслідок вклинення підрозділів ЗС РФ у порядки українських сил створилася загроза флангам і, як результат, загрожує серйозними територіальними втратами для України.

Своєю чергою, політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи прорив росіян, звернув увагу на розвиток руху ворога по флангах з метою реалізувати сценарій просування до Покровська по трасі 0511.

Згідно з даними моніторингової групи Deep State, з початку травня до кінця серпня росіянам вдалося взяти під контроль агломерацію на схід від Новогродівки. При цьому за липень війська РФ просунулися в напрямку Очеретине — Прогрес — Желанне, охоплюючи з півночі позиції українських сил у районі Комишівки, і розвиваючи наступ по флангах. А ближче до кінця серпня противник створив загрозу українським військам, які тримали оборону по річці Вовча і Карлівському водосховищу.

Покровський напрямок на 1 травня 2024 року Фото: deepstatemap.live Покровський напрямок на 1 вересня 2024 року Фото: deepstatemap.live

У підсумку сили ворога вийшли до Селидового — ключового населеного пункту, розташованого приблизно за 20 км на південь від Покровська. Водночас тривають бої на підступах до Воздвиженки та Гродівки у напрямку до другого ключового міста біля Покровська — Мирнограда, через який проходить найважливіша для ЗСУ траса на Костянтинівку і Часів Яр.

Коментарі офіційних осіб

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські захисники на Покровському напрямку відбили 63 штурмові та наступальні дії противника. Бої велися поблизу населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка.

"Найбільша концентрація ворожих атак була в районі Новогродівки, противник активно застосовував авіацію", — йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Ситуацію прокоментував і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, обстановка під Покровськом має вкрай напружений характер, і щоб стримувати ворога, командуванню доводиться ухвалювати "нестандартні рішення для зміцнення оборони й знищення противника, що наступає".

"Ворог кидає в бій усе, що може рухатися і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ", — повідомив головком.

Оцінки оглядачів

Аналітики Deep State також дали оцінку інтенсивності бойових дій на Покровському напрямку, опублікувавши відповідну інфографіку. За словами фахівців, дійсно серпень видався "вкрай важким і гарячим" для Збройних сил України. Так, в оперативних зведеннях українського Генштабу йшлося про 215 бойових зіткнень на цій ділянці фронту.

"Загалом середньодобова кількість боїв склала аж 145, при цьому друга половина місяця мала показник у середньому 164 зіткнення на добу", — пишуть експерти.

Фото: DeepState

Така інтенсивність боїв безумовно призводить до великих втрат у лавах ЗС РФ, тому російське командування для підтримки темпів наступу змушене вводити резерви. На це звернув увагу військовий оглядач служби BBC Ілля Абішев. За його словами, після захоплення Очеретиного і серії повільних, але успішних наступальних операцій на Покровському напрямку російська армія продовжує просуватися в бік районного центру. На цій ділянці зосереджені основні сили угруповання військ "Центр", і туди ж перекидаються найбільш боєздатні резерви, які змушені вести кровопролитні бої.

Абішев пише, що, судячи з усього, найближчим часом Новгородківка перейде під контроль росіян, а українське командування, ймовірно, зосередило основні зусилля на обороні самого Покровська, залишивши Новогродівку менш захищеною.

У такому контексті пишуть і аналітики Інституту вивчення війни (ISW). На їхню думку, міські райони без достатнього захисту не є нездоланними перешкодами. Тому, ймовірно, командування Сил оборони вирішило, що утримання Новогродівки не виправдає можливі втрати.

Битва за Покровськ: перспективи

Український військовий аналітик Олександр Коваленко підкреслив, що Новгродівка могла б тримати оборону кілька місяців. Він зазначив, що перші штурмові дії на околицях міста почалися 21 серпня, і за неповний тиждень російським військам вдалося просунутися на 3,5 кілометра залізницею.

"Штурмові дії в районі залізниць завжди були складним завданням для противника, і такі штучні перепони часто порівнюються з природними, як річки та водойми. Однак цього разу ситуація виявилася іншою", — зазначив експерт.

Коваленко також вказав, що річ не у високому рівні підготовки штурмувальних підрозділів російської армії і не в недостатньому захисті українських сил. На його думку, існують інші чинники, про які все частіше говорять військові експерти.

"Зараз тиск на Селидове тільки наростає, але утримання цього укріпрайону СОУ обіцяє значно більшу результативність і значно більше виснаження РОВ, ніж напрямок Очеретино—Новогродівка", — пише оглядач.

Фото: Андрій Коваленко / Telegram

Водночас надійшла інформація, що почала Росія почала перекидання своїх підрозділів з Покровського напрямку в Курську область. Зокрема, йдеться про 15-ту окрему мотострілецьку бригаду та частину 1-ї "Слов'янської" мотострілецької бригади. Однак, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), це не послабить наступальні дії РФ на Донеччині, оскільки бригада не була ключовою в операціях на Донбасі і її відведення не матиме значного впливу на бойові дії.

Водночас якщо подібні маневри триватимуть, це може зрештою змінити динаміку бойових дій на цій ділянці фронту, підкреслюють експерти.

Журналісти видання The Telegraph припустили, що у ЗС РФ на цьому напрямку є значна перевага в силах і ресурсах. Наприклад, співвідношення в артилерії, безпілотниках та інших ресурсах оцінюється як 4:1 на користь російських військ. Крім того, росіяни активно застосовують потужні засоби радіоелектронної боротьби, що ускладнює дії українських сил на передовій.

Оглядачі підкреслили, що якщо Покровськ захоплять російські війська, це створить серйозні проблеми для логістики українських військових у Донецькій області, оскільки місто є важливим стратегічним вузлом, що підтримує фронт у сусідніх районах, таких як Торецьк, Часів Яр, Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка. Втрата цього вузла може призвести до порушення постачання та ускладнення оборони на цій ділянці фронту.

"Інакше кажучи, росіяни готові завоювати значну частину Донецької області — одну з їхніх заявлених цілей війни — поставити під небезпечну загрозу решту українських опорних пунктів і погрожувати наступом на Дніпро", — ідеться в матеріалі.

Насамкінець зазначимо, що більш ніж дворічний досвід ведення бойових дій у міській забудові свідчить про те, що перед противником стоїть вельми непросте завдання. Бої за населені пункти такого масштабу можуть вестися місяцями, про що свідчать битви за Бахмут, Авдіївку, Часів Яр тощо. Ба більше, аналітики відзначають перекидання російських сил під Курськ, що може призвести до ослаблення наступального потенціалу противника на Покровському напрямку.

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