Горить за 130 км від берега: у ВМС ЗСУ пояснили, чи били ракети Х-22 РФ по "вишках Бойка"

Україна може дістати береговою артилерією до газовидобувних платформ у Чорному морі, пояснив речник ВМС Дмитро Плетенчук. Українське командування не підтвердило, що в ніч на 4 вересня росіяни намагалися вдарити по цих конструкціях.

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Командування ЗС РФ не може висадити підрозділи десанту на газовидобувні платформи, звідки їх вибили Сили оборони восени 2023 року. Водночас можливі повітряні удари по конструкціях, які перебувають у зоні контролю України. Можливість влучання російських ракет Х-22 по "вишках Бойка" речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував у ефірі "Новини. Live".

Плетенчук відповів на питання щодо можливого удару ЗС РФ по газовидобувних платформах, тобто, по "вишках Бойка" у Чорному морі. Удару начебто могли завдати в ніч на 4 вересня ракетами Х-22, уточнили журналісти. Речник морського командування не підтвердив, що росіяни намагалися вдарити по таких цілях. Згодом він пояснив, що платформи перебувають під повним вогневим контролем Сил оборони. Якби росіяни спробували висадитися на цих конструкціях, то опинилися б під ударом українського берегового комплексу. На це зважають ЗС РФ і найближчим часом висадки на вишках не буде: це "сіра зона", заявив офіцер.

"Ми не коментуємо ці кейси. Але можу сказати, що ці об'єкти перебувають у зоні ураження берегових ракетно-артилерійських військ ВМС. Відповідно, ворог не може потрапити на ці об'єкти потрапити, (не може. — Ред.) закинути особовий склад, бо після цього здійснювати ротацію і забезпечення буде вкрай складно. Можна сказати, що вони у такій собі сірій зоні", — пояснив Плетенчук.

Ще одна тема, якої торкнувся речник ВМС ЗСУ, це ситуація із поки що цілим Кримським мостом. Плетенчук заявив, що залізниця через міст майже не працює, Крім того, вдалося підірвати кілька поромів, якими окупанти перевозили вантажі. Збереглось два пороми: один — на ремонті, другий — ховається у Азовському морі. Єдиний логістичний шлях ЗС РФ, який функціонує, це автомобільна дорога. Морський офіцер упевнений, що немає "непорозуміння з партнерами" щодо можливості удару ракетами Storm Shadow по незаконній забудові.

Пожежа в Криму - Дмитро Плетенчук про "Вишки Бойка" та Кримський місті 4 вересня

Пожежа в Криму — що відомо станом на 4 вересня

Генштаб ЗСУ у останніх повідомленнях не звітував про удари по "вишках Бойка" і про спроби десантування російських підрозділів. Водночас станом на 4 вересня на супутниковій карті пожеж NASA помітні дві яскраві точки посеред Чорного моря. Орієнтовні координати займання, як свідчить FARMS — 45.3552, 30.9134 (80 км до українського берега) та 45.2614, 31.6681 (130 км).

Пожежа в Криму - у якій області Чорного моря помітні займання 4 вересня Фото: FIRMS NASA Пожежа в Криму - орієнтовне розташування газовидобувних платформ "вишок Бойка" Фото: Google maps

Обстріл 4 вересня — деталі

Тим часом у звіті Повітряних сил ЗСУ вказано, що ворог вночі запустив 42 засоби ураження, і серед них дійсно були дві ракети Х-22: зафіксовано пуски над акваторією Чорного моря. Від російського удару у Львові загинули семеро людей, серед них — троє дітей, заявив мер Андрій Садовий.

Зазначимо, раніше Фокус писав про спецоперацію Сил оборони щодо взяття під контроль "вишок Бойка". Як розповіли в ГУР Міноборони, у вересні 2023 року на платформи висадився десант спецпризначенців, які вибили звідти окупаційні підрозділи. Спецоперація тривала близько двох тижнів: щоб підібратися ближче, використали катери, а ПТРК застосували для збиття двох літаків Су-30, які намагалися завадити десантуванню.

Нагадуємо, 3 вересня Плетенчук розповів про особливі дії окупаційної влади, яка намагається уберегти Кримський міст і військові об'єкти ЗС РФ на окупованому півострові.