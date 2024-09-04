Горит в 130 км от берега: в ВМС ВСУ объяснили, били ли ракеты Х-22 РФ по "вышкам Бойка"

Украина может достать береговой артиллерией до газодобывающих платформ в Черном море, пояснил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Украинское командование не подтвердило, что в ночь на 4 сентября россияне пытались ударить по этим конструкциям.

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Командование ВС РФ не может высадить подразделения десанта на газодобывающие платформы, откуда их выбили Силы обороны осенью 2023 года. В то же время возможны воздушные удары по конструкциям, которые находятся в зоне контроля Украины. Возможность попадания российских ракет Х-22 по "вышкам Бойко" спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал в эфире "Новости. Live".

Плетенчук ответил на вопрос о возможном ударе ВС РФ по газодобывающим платформам, то есть, по "вышкам Бойко" в Черном море. Удар якобы могли нанести в ночь на 4 сентября ракетами Х-22, уточнили журналисты. Представитель морского командования не подтвердил, что россияне пытались ударить по таким целям. После этого добавил, что платформы находятся под полным огневым контролем Сил обороны. Если бы россияне попытались бы высадиться на этих конструкциях, то оказались бы под ударом украинского берегового комплекса. Это учитывают ВС РФ и в ближайшее время высадки на вышках не будет: это "серая зона", заявил офицер.

"Мы не комментируем эти кейсы. Но могу сказать, что эти объекты находятся в зоне поражения береговых ракетно-артиллерийских войск ВМС. Соответственно враг не может попасть на эти объекты попасть, (не может. — Ред.) забросить личный состав, потому что после этого осуществлять ротацию, обеспечение будет крайне сложно. Можно сказать, что они в такой себе серой зоне", — пояснил Плетенчук.

Еще одна тема, которую затронул спикер ВМС ВСУ, это ситуация с пока целым Крымским мостом. Плетенчук заявил, что железная дорога через мост почти не работает, кроме того, удалось взорвать несколько паромов, которыми оккупанты перевозили грузы. Сохранилось два парома: один — на ремонте, второй — скрывается в Азовском море. Единственный логистический путь ВС РФ, который функционирует — это автомобильная дорога. Морской офицер уверен, что нет "недоразумения с партнерами" о возможности удара ракетами Storm Shadow по незаконной застройке.

Пожар в Крыму — Дмитрий Плетенчук о "Вышках Бойко" и Крымском городе 4 сентября

Пожар в Крыму — что известно по состоянию на 4 сентября

Генштаб ВСУ в последних сообщениях не отчитывался об ударах по "вышкам Бойко" и о попытках десантирования российских подразделений. В то же время по состоянию на 4 сентября на спутниковой карте пожаров NASA заметны две яркие точки посреди Черного моря. Ориентировочные координаты возгорания, как свидетельствует FARMS — 45.3552, 30.9134 (80 км до украинского берега) и 45.2614, 31.6681 (130 км).

Пожар в Крыму — в какой области Черного моря заметны возгорания 4 сентября Фото: FIRMS NASA Пожар в Крыму — ориентировочное расположение газодобывающих платформ "вышек Бойко" Фото: Google maps

Обстрел 4 сентября — детали

Между тем в отчете Воздушных сил ВСУ указано, что враг ночью запустил 42 средства поражения, и среди них действительно были две ракеты Х-22: зафиксировали пуски над акваторией Черного моря. От российского удара во Львове погибли семь человек, среди них — трое детей, заявил мэр Андрей Садовый.

Отметим, ранее Фокус писал о спецоперации Сил обороны по взятию под контроль"вышек Бойко". Как рассказали в ГУР Минобороны, в сентябре 2023 года на платформы высадился десант спецназовцев, которые выбили оттуда оккупационные подразделения. Спецоперация длилась около двух недель: чтобы подобраться ближе, использовали катера, а ПТРК применили для сбивания двух самолетов Су-30, которые пытались помешать десантированию.

Напоминаем, 3 сентября Плетенчук рассказал об особых действиях оккупационных властей, которые пытаются уберечь Крымский мост и военные объекты ВС РФ на оккупированном полуострове.