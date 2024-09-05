ЗСУ просунулися до Дурівки Курської області: війська РФ відійшли з позицій у Малій Локні, — ISW (карта)

Згідно з попередніми оцінками аналітиків, невеликий контингент російських військ намагався утримати позиції в межах Малої Локні.

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Сили оборони України незначно просунулися в Курській області на тлі боїв на всьому українському виступі 4 вересня. Просування ЗСУ на російській території фіксує "Інститут вивчення війни" у зведенні від 4 вересня.

Російські джерела заявили, що ЗСУ просунулися в полях на південний схід від Дурівки (на схід від Кореневого) і вздовж дороги 38К-030 на південний схід від самого селища міського типу. Російські провоєнні блогери також стверджують, що російські війська відійшли з позицій у Малій Локні (на північний захід від Суджі), що узгоджується з попередніми російськими заявами стосовно того, що невеликий контингент російських військ намагався утримати позиції в межах Малої Локні.

Українські війська в Курській області

Українські війська в Курській області

Джерела РФ стверджували, що бої продовжувалися в напрямках Кореневого і Суджі, особливо в районі Черкаського, Порічного і Мартинівки. Також повідомляється, що численні підрозділи ЗС РФ продовжують діяти в Курській області.

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Операція ЗСУ в Курській області: майор пояснив, чому наступ сповільнився

Нагадаємо, що, за даними пресслужби Сил спеціальних операцій ЗСУ, українські військові вдарили по логістиці РФ і знищили техніку в Курській області. Серед пошкодженої техніки — 5 понтонних автомобілів. Водночас підрозділи ССО залучили безпілотники та артилерію.

Раніше повідомлялося, що командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко описав поточну російську тактику на передовій. З його слів, на низці ділянок фронту ініціатива за Силами оборони, але тиск противника не припиняється.