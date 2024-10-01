"Ідіотські ліміти": військові РФ почали скаржитися на "снарядний голод" під час штурмів

Окупант Єгор Гузенко зазначив, що заводи по виробництву боєприпасів працюють, однак до військових вони не доходять, а "кудись ідуть".

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Військовим ЗС РФ не вистачає снарядів, тому доводиться економити боєприпаси. Про це розповів російський військовий Єгор Гузенко, відомий під позивним "Тринадцятий".

За його словами, у багатьох підрозділах встановлені ліміти на використання снарядів. І ця проблема наразі в російському війську стає масовою.

"Тобто на тих напрямках, на яких йдуть активні штурмові дії, там відчувається снарядний голод у вигляді ідіотських лімітів і так далі", — розповів "Тринадцятий".

Економію снарядів Єгор Гузенко пояснює тим, що українці знищили деяку частину складів, де зберігались російські боєприпаси.

"Це ж не означає, що заводи раптом стали? Заводи працюють щодня, день та ніч. Ці боєприпаси кудись ідуть", — додав він.

Нагадаємо, вранці 17 вересня російське місто Торопець атакували українські БПЛА. Під ударом опинився 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ. Там зберігалось 30 тис. тон боєприпасів. Внаслідок влучань пошкоджено ракети "Іскандер" та балістичні ракети КНДР KN-23. Тоді російська армія зазнала найбільших втрат снарядів за час повномасштабної війни з Україною.

Зазначимо, 21 вересня військовий портал Defense Express повідомив, що Сили оборони України завдали двох високоточних далекобійних ударів по ворожих арсеналах. В результаті був знищений 23-й арсенал ГРАУ МО РФ та 719-а база артилерійських боєприпасів. Цей об'єкт відігравав ключову роль у забезпеченні південного і східного угруповань російських військ.