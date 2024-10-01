"Идиотские лимиты": военные РФ начали жаловаться на "снарядный голод" во время штурмов

Оккупант Егор Гузенко отметил, что заводы по производству боеприпасов работают, однако до военных они не доходят, а "куда-то уходят".

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Военным ВС РФ не хватает снарядов, поэтому приходится экономить боеприпасы. Об этом рассказал российский военный Егор Гузенко, известный под позывным "Тринадцатый".

По его словам, во многих подразделениях установлены лимиты на использование снарядов. И эта проблема сейчас в российской армии становится массовой.

"То есть на тех направлениях, на которых идут активные штурмовые действия, там ощущается снарядный голод в виде идиотских лимитов и так далее", — рассказал "Тринадцатый".

Экономию снарядов Егор Гузенко объясняет тем, что украинцы уничтожили некоторую часть складов, где хранились российские боеприпасы.

"Это же не значит, что заводы вдруг стали? Заводы работают каждый день, день и ночь. Эти боеприпасы куда-то уходят", — добавил он.

Напомним, утром 17 сентября российский город Торопец атаковали украинские БПЛА. Под ударом оказался 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. Там хранилось 30 тыс. тонн боеприпасов. В результате попаданий повреждены ракеты "Искандер" и баллистические ракеты КНДР KN-23. Тогда российская армия понесла наибольшие потери снарядов за время полномасштабной войны с Украиной.

Отметим, 21 сентября военный портал Defense Express сообщил, что Силы обороны Украины нанесли два высокоточных дальнобойных удара по вражеским арсеналам. В результате был уничтожен 23-й арсенал ГРАУ МО РФ и 719-я база артиллерийских боеприпасов. Этот объект играл ключевую роль в обеспечении южной и восточной группировок российских войск.