Удар по Вовчанську: аналітики і ЗСУ заперечують застосування росіянами ОДАБ-9000 (фото)

Як заявили ОТГ "Харків", для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення таких літаків не було зафіксовано.

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Російські війська вдарили по Вовчанську в Харківській області надпотужним боєприпасом. Сильний вибух вдалося зняти на камеру. У РФ заявили, що використовували авіабомбу ОДАБ-9000, однак аналітики Defense Express вважають це сумнівним.

Повідомляється, що ОДАБ-9000 — це експериментальний боєприпас. Його випробували лише один раз у 2007 році. Відео з цього випробування російська пропаганда використовувала для тверджень про те, що розробка нібито перевищила за потужністю американську GBU-43/B або MOAB — Massive Ordnance Air Blast.

Аналітики зазначили, що абревіатуру MOAB жартівливо розшифровують "Mother Of All Bombs" (Мама всіх бомб), то в РФ свій аналог вирішили назвати "Папою всіх бомб".

Випробування ОДАБ-9000 Фото: Defense Express

При цьому, як повідомляється, GBU-43/B є фугасною авіаційною бомбою для знищення складних укріплених районів, наприклад, укриттів у печерах і важить 9,85 тонни, то російський є термобаричним боєприпасом із неоголошеною вагою. А назва ОДАБ-9000, яка має вказувати на вагу, з'явилася значно пізніше і, можливо, є вигадкою пропагандистів.

Крім того, як зазначили аналітики, ОДАБ-9000 скидається безпосередньо над ціллю, а носіями є Ту-160, Ту-95, Ту-22М3. Сценарій використання такої бомби в поточних умовах просто неможливий, тому що це означало б 100% гарантію втрати бомбардувальника від вогню ЗРК.

Експерти зазначили, що перший і єдиний раз, коли РФ використовувала Ту-22М3 для скидання бомб — це Маріуполь.

Аналітики припустили, що РФ використовувала боєприпас, що планує. Можливо, УМПК. У РФ ці комплекти виробляють для авіаційних бомб у калібрі 1500 і 3000 кг. При цьому окупанти вже не раз використовували ОДАБ-1500.

У матеріалі йдеться, що росіяни також могли використовувати УМПК з ФАБ-3000. При цьому обидва боєприпаси, що ОДАБ-1500, що ФАБ-3000 з УМПК скидаються з фронтових бомбардувальників Су-34.

Удар по Вовчанську: в ОТУ "Харків" прокоментували

В ОТУ "Харків" повідомили, що інформація про нібито застосування російськими окупаційними військами авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську не відповідає дійсності.

Як заявив речник ОТУ і полковник Віталій Саранцев, для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення таких літаків не було зафіксовано.

"Було використано боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використовували для створення "ефектної" картинки", — заявив Саранцев.

Він також додав, що такі повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію військовослужбовців Сил оборони України, залякування місцевого населення і дестабілізацію регіону.

"Вкотре закликаю представників українських медіа та адміністраторів телеграм-каналів дотримуватися інформаційної гігієни та використовувати перевірені джерела інформації і не поширювати фейкові повідомлення російських пропагандистів, підігруючи ворогу!" — зазначив Саранцев.

Нагадаємо, що в соцмережах повідомляли, нібито РФ могла застосувати бомбу ОДАБ-9000 у Вовчанську. Руйнівна ОДАБ-9000 розроблялася для обходу конвенції про використання ядерної зброї, і хоча за потужністю вона поступається тактичним патронам, нею можна покривати величезні за площею території.