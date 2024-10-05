РФ просувається вузькими коридорами в центр Торецька: що відбувається на цій ділянці фронту

За словами офіцера ЗСУ з позивним "Алекс", у місті "каша". В результаті чого складно окреслити чітку лінію бойового зіткнення.

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Збройні сили Російської Федерації намагаються просуватися вузькими коридорами в центральну частину Торецька на Донбасі. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс у своєму Telegram-каналі "Офіцер+".

"По Торецьку ситуацію не з приємних, п*дари намагаюся просуватись вперед вузькими коридорами в центральну частину міста", — сказав "Алекс".

ЗС РФ наступають у Торецьку Фото: DeepState

За його словами, це специфіка боїв у Торецьку. Зокрема, сьогодні будинок може бути в сірій зоні, а через декілька годин ворог вже може там бути.

"Загалом в місті каша і важко окреслити чітку ЛБЗ", — зауважив офіцер.

Він заявив, що ДРГ постійно проникають та можуть влаштовувати засідки й мінувати шляхи. "Алекс" наголосив, що всім, хто планує їздити Торецьком, краще уточнити інформацію про надійність шляхів для пересування.

Що відбувається на Торецькому напрямку: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Торецькому напрямку ЗС РФ атакували шість разів біля Дачного й самого Торецька. Тоді як від ворожих авіаударів потерпають населені пункти Диліївка й Олександро-Калинове.

Нагадаємо, 1 жовтня заступник командира штурмового полку "Сафарі" бригади "Лють" Богдан Кушнір з позивним "Гриз" повідомив, що російські окупанти вщент руйнують Торецьк у Донецькій області. За його словами, ворог щодоби скидає десятки авіабомб на місто.

4 жовтня військовий блогер і журналіст Богдан Мірошников розповів, що російським військовим залишилося декілька сотень метрів до повного захоплення Нью-Йорка на Донбасі. Він зауважив, що стримування противника в населеному пункті виграло час для захисників Неліпівки й Торецька.