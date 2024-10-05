РФ продвигается узкими коридорами в центр Торецка: что происходит на этом участке фронта

По словам офицера ВСУ с позывным "Алекс", в городе "каша". В результате чего сложно очертить четкую линию боевого соприкосновения.

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Вооруженные силы Российской Федерации пытаются продвигаться узкими коридорами в центральную часть Торецка на Донбассе. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс в своем Telegram-канале "Офицер+".

"По Торецку ситуация не из приятных, п*дары пытаюсь продвигаться вперед узкими коридорами в центральную часть города", — сказал "Алекс".

ВС РФ наступают в Торецке Фото: DeepState

По его словам, это специфика боев в Торецке. В частности, сегодня дом может быть в серой зоне, а через несколько часов враг уже может там быть.

"В целом в городе каша и трудно определить четкую ЛБЗ", — отметил офицер.

Он заявил, что ДРГ постоянно проникают и могут устраивать засады и минировать дороги. "Алекс" подчеркнул, что всем, кто планирует ездить по Торецку, лучше уточнить информацию о надежности путей для передвижения.

Что происходит на Торецком направлении: данные Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Торецком направлении ВС РФ атаковали шесть раз возле Дачного и самого Торецка. Тогда как от вражеских авиаударов страдают населенные пункты Дилиевка и Александро-Калиново.

Напомним, 1 октября заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады "Ярость" Богдан Кушнир с позывным "Грыз" сообщил, что российские оккупанты полностью разрушают Торецк в Донецкой области. По его словам, враг ежесуточно сбрасывает десятки авиабомб на город.

4 октября военный блогер и журналист Богдан Мирошников рассказал, что российским военным осталось несколько сотен метров до полного захвата Нью-Йорка на Донбассе. Он отметил, что сдерживание противника в населенном пункте выиграло время для защитников Нелиповки и Торецка.