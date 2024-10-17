Київ масовано атакували безпілотники: у столиці є руйнування, подробиці

Внаслідок російського удару по Києву є пошкодження у Деснянському районі. Повітряна атака ЗС РФ на столицю тривала сумарно три години.

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В ніч на 17 жовтня ЗС РФ атакували Київ кількома хвилями дронів-камікадзе "Шахед". Крім того, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу удару російських балістичних ракет. Внаслідок обстрілу постраждав житловий будинок у Деснянського районі на північному сході столиці. Про деталі нічного удару РФ повідомили мер Києва Віталій Кличко та глава КМВА Сергій Попко.

У дописі військової адміністрації вказано, що російські безпілотники атакували Київ з кількох напрямків та йшли кількома хвилями. Повітряні сили ЗСУ знешкодили усі ворожі дрони: їх підірвали у небі над столицею чи на підступах. Успішне відпрацювання відбулось завдяки злагодженій роботі засобів протиповітряної оборони (ППО) та інших підрозділів, зауважили в КМВА. Точна кількість БПЛА, які загрожували киянам в ніч на 17 жовтня, поки що не відома: пізніше про це напише командування.

Внаслідок російського удару постраждав житловий будинок у Деснянському районі. Згідно з даними військової адміністрації, поранених та загиблих громадян немає, у будинку на трьох поверхах пошкоджено вікна та інтер'єри квартир.

Обстріл 17 жовтня - подробиці від КМДА про Деснянський район Фото: Скриншот

Обстріл 17 жовтня — деталі удару по Києву

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу для Києва та Київської області напередодні, увечері 16 жовтня. У області повітряна тривога тривала вісім годин — з 19:41 до 04:12. Тим часом у столиці сигнал лунав чотири рази: двічі — вечері 16 жовтня (з 20 по 22 год.), стільки ж — в ніч на 17 жовтня (з 01:53 по 4:11). У КМДА підрахували, що сумарна тривалість тривоги була близько трьох годин.

На сторінці міського голови Києва Віталія Кличка зранку з'явились подробиці про ситуацію в Деснянському районі. Зі слів посадовця, внаслідок російського обстрілу постраждав дитячий садок — у ньому вибило шибки, постраждалих немає. Він не підтвердив пошкодження багатоквартирного будинку: запевнив, що уламки БПЛА упали на відкритій місцевості. Попереднє повідомлення мера — про дрони-камікадзе, які увечері атакували Оболонь та Пущу-Водицю: над районами працювали засоби ППО.

Обстріл 17 жовтня - подробиці від Кличка про Деснянський район Фото: Скриншот Обстріл 17 жовтня - Кличко про загрозу для Оболоні та Пущі-Водиці Фото: Скриншот

На сторінці Telegram Київської ОВА є дописи про нічну тривогу 16-17 жовтня та відпрацювання ППО, яке сталось близько 3:39 год. Адміністрація звернулась до киян з закликом не публікувати фото та відео роботи Сил оборони. Інших деталей про наслідки обстрілу поки що немає.

Зазначимо, попередня масована атака дронів-камікадзе "Шахед" ЗС РФ відбулась в ніч на 16 жовтня. Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ росіяни вдарили по Україні 136 БПЛА: вибухало у 14 областях, від сходу до Чернівецької області. У Тернопільській області внаслідок обстрілу почалась масштабна пожежа на промисловому підприємстві, підтвердили у ОВА. Одна з хвиль безпілотників загрожувала Києву, написали у Telegram-каналі КМВА. Посадовці повідомили про повітряну тривогу, яка тривала понад 12 годин і написали про бойову роботу сил ППО у небі над столицею.

Нагадуємо, 16 жовтня аналітики Інституту вивчення війни розповіли про модернізацію "шахедів", яку проводять росіяни. Тим часом українки з добровольчого підрозділу "Відьми з Бучі" поділились враженнями від полювання на дрони.