Киев массированно атаковали беспилотники: в столице есть разрушения, подробности

В результате российского удара по Киеву есть повреждения в Деснянском районе. Воздушная атака ВС РФ на столицу продолжалась суммарно три часа.

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В ночь на 17 октября ВС РФ атаковали Киев несколькими волнами дронов-камикадзе "Шахед". Кроме того, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе удара российских баллистических ракет. В результате обстрела пострадал жилой дом в Деснянском районе на северо-востоке столицы. О деталях ночного удара РФ сообщили мэр Киева Виталий Кличко и глава КГВА Сергей Попко.

В заметке военной администрации указано, что российские беспилотники атаковали Киев с нескольких направлений и шли несколькими волнами. Воздушные силы ВСУ обезвредили все вражеские дроны: их взорвали в небе над столицей или на подступах. Успешная отработка состоялась благодаря слаженной работе средств противовоздушной обороны (ПВО) и других подразделений, отметили в КМВА. Точное количество БПЛА, которые угрожали киевлянам в ночь на 17 октября, пока не известно: позже об этом напишет командование.

В результате российского удара пострадал жилой дом в Деснянском районе. Согласно данным военной администрации, раненых и погибших граждан нет, в доме на трех этажах повреждены окна и интерьеры квартир.

Обстрел 17 октября — подробности от КГГА о Деснянском районе Фото: Скриншот

Обстрел 17 октября — детали удара по Киеву

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе для Киева и Киевской области накануне, вечером 16 октября. В области воздушная тревога продолжалась восемь часов — с 19:41 до 04:12. Между тем в столице сигнал звучал четыре раза: дважды — вечером 16 октября (с 20 по 22 ч.), столько же — в ночь на 17 октября (с 01:53 по 4:11). В КГГА подсчитали, что суммарная продолжительность тревоги была около трех часов.

На странице городского головы Киева Виталия Кличко утром появились подробности о ситуации в Деснянском районе. По словам чиновника, в результате российского обстрела пострадал детский сад — в нем выбило стекла, пострадавших нет. Он не подтвердил повреждения многоквартирного дома: заверил, что обломки БПЛА упали на открытой местности. Предыдущее сообщение мэра — о дронах-камикадзе, которые вечером атаковали Оболонь и Пущу-Водицу: над районами работали средства ПВО.

Обстрел 17 октября — подробности от Кличко о Деснянском районе Фото: Скриншот Обстрел 17 октября — Кличко об угрозе для Оболони и Пущи-Водицы Фото: Скриншот

На странице Telegram Киевской ОВА есть сообщения о ночной тревоге 16-17 октября и отработке ПВО, которая произошла около 3:39 ч. Администрация обратилась к киевлянам с призывом не публиковать фото и видео работы Сил обороны. Других деталей о последствиях обстрела пока нет.

Отметим, предыдущая массированная атака дронов-камикадзе "Шахед" ВС РФ состоялась в ночь на 16 октября. Согласно данным Воздушных сил ВСУ россияне ударили по Украине 136 БПЛА: взрывалось в 14 областях, от востока до Черновицкой области. В Тернопольской области в результате обстрела начался масштабный пожар на промышленном предприятии, подтвердили в ОВА. Одна из волн беспилотников угрожала Киеву, написали в Telegram-канале КГВА. Чиновники сообщили о воздушной тревоге, которая длилась более 12 часов и написали о боевой работе сил ПВО в небе над столицей.

Напоминаем, 16 октября аналитики Института изучения войны рассказали о модернизации "шахедов", которую проводят россияне. Между тем украинки из добровольческого подразделения "Ведьмы из Бучи" поделились впечатлениями от охоты на дроны.