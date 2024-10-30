Китай посміливішав: США можуть скоротити підтримку не тільки України, а й Ізраїлю, — аналітик

На думку наукового співробітника CNAS Карлтона Гейліга, Сполученим Штатам необхідно змістити свої пріоритети з Європи та Близького Сходу, щоб зосередитися на загрозі з боку Китаю.

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Всебільша міць Китаю викликає занепокоєння Вашингтона і на нещодавньому виступі глава Тихоокеанського командування сухопутних військ США генерал Чарльз Флінн наголосив на цьому аспекті. За його словами, щоб витримати військову конкуренцію з Китаєм, Штати мають переглянути військову підтримку, зокрема в Європі та на Близькому Сході. Про це йдеться в матеріалі Breaking Defense.

Флінн зазначив, що Китай нарощує свою сухопутну, військово-морську і повітряну міць, наближаючись до переваги в Азійсько-тихоокеанському регіоні. У підсумку Сполучені Штати, які активно протистоять китайським амбіціям, опинилися в складній ситуації: для концентрації зусиль на азійському напрямку Америці, можливо, буде потрібно скоротити свою присутність в інших частинах світу.

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Науковий співробітник оборонної програми Центру нової американської безпеки (CNAS) Карлтон Гейліг пише, що американські сили активно залучені на Близькому Сході, де військові місії вимагають чималих ресурсів. Зокрема, дії проти збройних угруповань і ворожих режимів вимагають значних витрат на ракети та протиповітряні системи.

За останній рік США витратили понад мільярд доларів на ракети в цьому регіоні, що послаблює їхні оборонні запаси, призначені для Азії. Так, за офіційними даними, було витрачено близько 100 ракет класу земля-повітря SM-2 і SM-6.

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У Європі ж триває підтримка України та стримування російських військ. Увага Вашингтона, який зосереджений на підтримці європейської безпеки, майже три роки прикута до російсько-української війни, що обмежує можливості реагувати на посилення Китаю в Азії.

Тому американцям належить вирішити, як із мінімальними втратами перерозподілити ресурси для посилення своїх позицій у Тихоокеанському регіоні, де Китай прагне зміцнити свій вплив.

Прийнятне рішення

У геополітичній ситуації, що склалася, США продовжують закликати країни НАТО збільшити військові витрати. Новий акцент на активнішій ролі союзників і новобранців альянсу, таких як Швеція і Фінляндія, дає змогу Вашингтону розглянути варіант скорочення своїх сил у Європі та зосередитися на Азії.

На Близькому Сході американці можуть перейти до підтримки багатонаціональних операцій із гарантуванням безпеки торгівельних шляхів, що дасть змогу вивільнити ресурси для Азії. Паралельно США планують співпрацювати з Ізраїлем для стабілізації ситуації в регіоні, мінімізуючи потребу в прямій військовій присутності.

Важливою частиною стратегії стане також зміцнення співпраці з союзниками в Азійсько-тихоокеанському регіоні, таких як Японія та Австралія. Угода AUKUS, що забезпечує спільні розроблення і постачання підводних човнів, може послужити основою для майбутніх оборонних союзів, гарантуючи безпеку в регіоні.

"Так, відносний відхід із Європи та Близького Сходу важко сприймається і несе свої ризики. Проте, якщо Китай — найбільша загроза американським інтересам, то він має залишатися головним об'єктом американських можливостей — навіть якщо це пов'язано з прийняттям ризику в інших місцях", — підсумував Гейліг.

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Нагадаємо, західні аналітики дали оцінку діям Ізраїлю, який посилив військові удари по збройних угрупованнях, підтримуваних Іраном. Вони наголошують, що, з одного боку, Ізраїль має отримувати всю необхідну підтримку від США, щоб відправити уряд Ірану "на смітник історії", а з іншого — уникнути помилок, яких американці припустилися в Іраку.