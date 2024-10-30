Під Москвою загорівся цех ЦНДІ, де виготовляють деталі для ядерних ракет (відео)

Інститут відомий розробкою композитних контейнерів для російського стратегічного ракетного комплексу "Тополь-М".

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У підмосковному Хотьково 30 жовтня сталася пожежа на Центральному науково-дослідному інституті спеціального машинобудування (ЦНДІСМ), одному з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Займання почалося в одному з цехів, де проводили випробування обладнання, а площа пожежі становила близько 100 кв. метрів. Про це повідомив "Мілітарний" із посиланням на російські Telegram-канали.

Очевидці повідомляють, що густий дим було видно в різних частинах міста. Офіційних причин загоряння поки не називають, але, за даними МНС РФ, нібито спалахнув утеплювач. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Пізніше в адміністрації міського округу Сергіїв Посад повідомили, що пожежу в Хотькові "ліквідовано на площі 100 кв. м".

"О 09:32 до служби 112 надійшло повідомлення про загоряння на одному з виробничих цехів на вул. Заводській у м. Хотькове. У МНС повідомили, що горів утеплювач в ангарі", — передають місцеві ЗМІ.

Згідно з інформацією Telegram-каналу "Україна 365", ЦНДІСМ відомий розробкою композитних контейнерів для російського стратегічного ракетного комплексу "Тополь-М", які можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Це підкреслює його важливу роль у забезпеченні обороноздатності РФ.

Крім того, інститут бере участь у створенні ракетоносіїв "Ариан" і "Протон". На підприємстві також розробляють конструкційні елементи для різних промислових галузей, включно з нафтохімічною, транспортною та енергетичною.

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Нагадаємо, вночі 30 жовтня у Великій Британії на корабельні, де будують чотири нові атомні підводні човни класу Dreadnought спалахнула пожежа. Унаслідок події двоє людей потрапили до лікарні.