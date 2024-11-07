ЗМІ показали французький дрон DT26E Tactical на озброєнні 43-ї бригади ЗСУ (відео)

У ЗСУ відзначили сильні сторони французького дрона. БПЛА патрулює територію, веде прихований моніторинг певних районів і охороняє кордони.

Французький розвідувальний безпілотник DT26E Tactical перебуває на озброєнні 43-ї артилерійської бригади ЗСУ. Дрон спроєктований для розвідувальних місій, спостереження, захоплення цілей і оцінки ударів. Відео роботи БПЛА опубліковано Telegram-каналом In Factum.

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Безпілотна система може виконувати функції з патрулювання, прихованого моніторингу певних районів і охорони кордонів. Компанія виробник Delair повідомляла в соцмережах, що їхні дрони літають в Україні майже щодня, і що відгуки про роботу БПЛА з боку українських операторів були схвальними.

DT26E Tactical стійкий до глушіння і радіоперешкод

DT26E Tactical стійкий до глушіння і радіоперешкод, точно передає координати цілей, попри щільну роботу систем радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що 7 листопада повідомлялося, що в Туреччині створюють нові FPV-дрони, які не бояться засобів РЕБ і працюють у будівлях.

Також повідомлялося, що в ЗСУ розширять базовий військовий вишкіл новобранців і впроваджують нові стандарти. Акцент робиться на навчанні управлінню БПЛА і використанні засобів РЕБ.

Зі свого боку, Генштаб ЗСУ повідомив, що в жовтні Україну атакували рекордною кількістю "Шахедів". За інформацією командування, більша частина безпілотників не досягала своїх цілей завдяки роботі ППО або засобам РЕБ. Від початку року окупанти запустили майже 7 тисяч ударних БПЛА: цілилися, головним чином, по цивільній та критичній інфраструктурі.