СМИ показали французский дрон DT26E Tactical на вооружении 43-й бригады ВСУ (видео)

В ВСУ отметили сильные стороны французского дрона. БПЛА патрулирует территорию, ведет скрытый мониторинг определенных районов и охраняет границы.

Французский разведывательный беспилотник DT26E Tactical находится на вооружении 43-й артиллерийской бригады ВСУ. Дрон спроектирован для разведывательных миссий, наблюдения, захвата целей и оценки ударов. Видео работы БПЛА опубликовано Telegram-каналом In Factum.

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Беспилотная система может выполнять функции по патрулированию, скрытому мониторингу определенных районов и охране границ.

Компания производитель Delair сообщала в соцсетях, что их дроны летают в Украине почти ежедневно, и что отзывы о работе БПЛА со стороны украинских операторов были одобрительными.

DT26E Tactical устойчив к глушению и радиопомехам

DT26E Tactical устойчив к глушению и радиопомехам, точно передает координаты целей, несмотря на плотную работу систем радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что 7 ноября сообщалось, что в Турции создают новые FPV-дроны, которые не боятся средств РЭБ и работают в зданиях.

Также сообщалось, что в ВСУ расширят базовую военную подготовку новобранцев и внедряют новые стандарты. Акцент делается на обучении управлению БПЛА и использовании средств РЭБ.

В свою очередь, Генштаб ВСУ сообщил, что в октябре Украину атаковали рекордным количеством "Шахедов". По информации командования, большая часть беспилотников не достигала своих целей благодаря работе ПВО или средствам РЭБ. С начала года оккупанты запустили почти 7 тысяч ударных БПЛА: целились, главным образом, по гражданской и критической инфраструктуре.