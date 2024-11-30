БПЛА атакували обʼєкти в Каспійську: що відбувається у Дагестані

Через загрозу обстрілу БПЛА аеропорту Махачкали в Дагестані призупиняв свою роботу, зокрема, було введено режим "Ковер", розповіли російські журналісти.

Безпілотні літальні апарати атакували обʼєкти в Каспійську в Дагестані. Про це повідомив голова республіки Сергій Мєліков у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні за попередньою інформацією було здійснено чергову безрезультатну спробу атаки безпілотного літального апарату по об'єктах у Каспійську. На даний момент інформації про руйнування та жертви немає", — сказав Сергій Мєліков.

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Крім цього, було призупинено роботу аеропорту Махачкали через загрозу дрона, запроваджено режим "Ковер", розповіло російське видання "РИА Новости" з посиланням на гендиректора авіагавані. Проте вже через пів години аеропорт уже запрацював у штатному режимі.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що українські військові уразили нафтобазу "Атлас" в Ростовській області. В результаті чого вона спалахнула у двох місцях. Цей обʼєкт вже був атакований влітку. Крім цього, в межах операції було знищено радіолокаційну станцію "Бук-М3" у Запорізькій області.

Того ж дня джерела Фокусу повідомили про диверсію Головного управління розвідки Міноборони в місті Рильськ у Курській області (Російська Федерація). Так у ніч з 27 на 28 листопада було підпалено російський автомобіль Jeep, у якому зберігалися коробки з БПЛА, якими, ймовірно, хотіли атакувати позиції українських військовослужбовців.