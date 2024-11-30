БПЛА атаковали объекты в Каспийске: что происходит в Дагестане

Из-за угрозы обстрела БПЛА аэропорта Махачкалы в Дагестане приостанавливал свою работу, в частности, был введен режим "Ковер", рассказали российские журналисты.

Беспилотные летательные аппараты атаковали объекты в Каспийске в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

"Сегодня по предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На данный момент информации о разрушениях и жертвах нет", — сказал Сергей Меликов.

Важно

НПЗ под Ростовом тушат 109 человек: БПЛА атаковал завод по отпуску нефти для армии (видео)

Кроме этого, была приостановлена работа аэропорта Махачкалы из-за угрозы дрона, введен режим "Ковер", рассказало российское издание "РИА Новости" со ссылкой на гендиректора авиагавани. Однако уже через полчаса аэропорт уже заработал в штатном режиме.

Напомним, 29 ноября стало известно, что украинские военные поразили нефтебазу "Атлас" в Ростовской области. В результате чего она вспыхнула в двух местах. Этот объект уже был атакован летом. Кроме этого, в рамках операции была уничтожена радиолокационная станция "Бук-М3" в Запорожской области.

В тот же день источники Фокуса сообщили о диверсии Главного управления разведки Минобороны в городе Рыльск в Курской области (Российская Федерация). Так в ночь с 27 на 28 ноября был подожжен российский автомобиль Jeep, в котором хранились коробки с БПЛА, которыми, вероятно, хотели атаковать позиции украинских военнослужащих.