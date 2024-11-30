3-я ОШБр на ходу уразила північнокорейський ПТРК Bulsae-4: що відомо (відео)

На рубежах Харківської області російські військові зазнали нищівних врат. Так бійці 3-ї ОШБр атакували не лише ворожу техніку, але й піхоту.

У Харківській області бійці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України уразили північнокорейський ПТРК Bulsae-4. Про це повідомили в пресслужбі бригади в Telegram 30 листопада.

Під час повітряного патрулювання FPV-пілотів 3-ї ОШБр на рубежах Харківської області помітили ворожий ПТРК Bulsae-4, після чого по машині на ходу було завдано удару. Крім цього, було спалено російський "Урал" та уражено захований КамАЗ.

"Дісталося і піхоті противника. Пілоти бомбанули пі*арів в будинку. А також провели комбо по замаскованих укриттях, викурюючи окупантів з їхніх сховків", — йдеться у повідомленні.

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ПТРК Bulsae-4: що відомо про техніку

Bulsae-4 — сучасний північнокорейський далекобійний самохідний ПТРК на шасі колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6х6 чи на легкому шасі з колісною формулою 4х4. Ця техніка призначена для ураження танків, зокрема й оснащених сучасними засобами динамічного захисту.

ПТРК Bulsae-4

Машина може уражати цілі на відстані від 10 до 25 кілометрів, навіть якщо ті розташовані за перешкодами. Bulsae-4 становить серйозну загрозу для бронетехніки ворога, оскільки мож атакувати з безпечної для себе відстані.

Своєю чергою пускова установка комплексу складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами. Тоді як керована ракета з оптоелектронним наведенням має великі стабілізатори й режим атаки на ціль згоди, де в бронетехніки найтонша броня.

Відомо, що наприкінці листопада 2024 року ПТРК Bulsae-4 був помічений українською аеророзвідкою в Шебекінському районі Бєлгородської області (РФ).

Нагадаємо, 28 листопада у ГУР МОУ повідомили про успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Так було знищено російський радіолокаційний комплекс "Подлет". Його вартість становить пʼять мільйонів доларів.

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