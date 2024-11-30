На рубежах Харьковской области российские военные потерпели сокрушительные поражения. Так бойцы 3-й ОШБр атаковали не только вражескую технику, но и пехоту.

В Харьковской области бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины поразили северокорейский ПТРК Bulsae-4. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Telegram 30 ноября.

Во время воздушного патрулирования FPV-пилотов 3-й ОШБр на рубежах Харьковской области заметили вражеский ПТРК Bulsae-4, после чего по машине на ходу был нанесен удар. Кроме этого, был сожжен российский "Урал" и поражен спрятанный КамАЗ.

"Досталось и пехоте противника. Пилоты бомбанули пи*аров в доме. А также провели комбо по замаскированным укрытиям, выкуривая оккупантов из их укрытий", — говорится в сообщении.

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ПТРК Bulsae-4: что известно о технике

Bulsae-4 — современный северокорейский дальнобойный самоходный ПТРК на шасси колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6х6 или на легком шасси с колесной формулой 4х4. Эта техника предназначена для поражения танков, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты.

ПТРК Bulsae-4

Машина может поражать цели на расстоянии от 10 до 25 километров, даже если те расположены за препятствиями. Bulsae-4 представляет серьезную угрозу для бронетехники врага, поскольку может атаковать с безопасного для себя расстояния.

В свою очередь пусковая установка комплекса состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами. Тогда как управляемая ракета с оптоэлектронным наведением имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель согласия, где у бронетехники самая тонкая броня.

Известно, что в конце ноября 2024 года ПТРК Bulsae-4 был замечен украинской аэроразведкой в Шебекинском районе Белгородской области (РФ).

Напомним, 28 ноября в ГУР МОУ сообщили об успешной операции во временно оккупированном Крыму. Так был уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет". Его стоимость составляет пять миллионов долларов.

17 ноября в командовании Воздушных сил отметили, что украинская военнослужащая Наталья Грабарчук сбила крылатую ракету с помощью ПЗРК "Игла". В частности, этот выстрел был ее первым боевым опытом.