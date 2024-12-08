"Вже збивають російські ракети": Данія передала Україні другу партію винищувачів F-16
За словами Володимира Зеленського, якби всі партнери були такими ж рішучими, як Данія, то російський терор вже давно вдалося б унеможливити.
Данія передала Україні другу партію літаків-винищувачів F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні", — написав Зеленський.
Він пояснив, що Данія таким чином проявляє лідерство "в захисті життя".
"Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково", — зазначив Зеленський.
Президент України підкреслив, що якби всі партнери були такими ж рішучими, як Данія, то вже б вдалось унеможливити російський терор.
"Метте, дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові!", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 20 листопада видання Euromaidan Press повідомило, що Данія передасть Україні весь свій парк винищувачів F-16.
1 грудня Володимир Зеленський заявив, що під час масованого ракетного удару ЗС РФ винищувачі F-16 успішно перехопили та знищили сім російських крилатих ракет, спрямованих на цивільні об'єкти.