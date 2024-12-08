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Военный Фокус Российско-украинская война

"Уже сбивают российские ракеты": Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16

Владимир Зеленский, F-16
Фото: Sky News | Владимир Зеленский возле самолета F-16 (иллюстративное фото)

По словам Владимира Зеленского, если бы все партнеры были такими же решительными, как Дания, то российский террор уже давно удалось бы сделать невозможным.

Дания передала Украине вторую партию самолетов-истребителей F-16. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине", — написал Зеленский.

Он пояснил, что Дания таким образом проявляет лидерство "в защите жизни".

"Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что если бы все партнеры были такими же решительными, как Дания, то уже бы удалось сделать невозможным российский террор.

"Метте, спасибо тебе, твоей команде и всему датскому народу!", — подчеркнул Зеленский.

Пост Зеленского Fullscreen
Пост Зеленского
Фото: Скриншот

Напомним, 20 ноября издание Euromaidan Press сообщило, что Дания передаст Украине весь свой парк истребителей F-16.

1 декабря Владимир Зеленский заявил, что во время массированного ракетного удара ВС РФ истребители F-16 успешно перехватили и уничтожили семь российских крылатых ракет, направленных на гражданские объекты.