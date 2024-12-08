"Уже сбивают российские ракеты": Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16

По словам Владимира Зеленского, если бы все партнеры были такими же решительными, как Дания, то российский террор уже давно удалось бы сделать невозможным.

Дания передала Украине вторую партию самолетов-истребителей F-16. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине", — написал Зеленский.

Он пояснил, что Дания таким образом проявляет лидерство "в защите жизни".

"Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что если бы все партнеры были такими же решительными, как Дания, то уже бы удалось сделать невозможным российский террор.

"Метте, спасибо тебе, твоей команде и всему датскому народу!", — подчеркнул Зеленский.

Пост Зеленского Фото: Скриншот

Напомним, 20 ноября издание Euromaidan Press сообщило, что Дания передаст Украине весь свой парк истребителей F-16.

1 декабря Владимир Зеленский заявил, что во время массированного ракетного удара ВС РФ истребители F-16 успешно перехватили и уничтожили семь российских крылатых ракет, направленных на гражданские объекты.