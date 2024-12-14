ЗСУ втратили укріплення в районі Курахового: в ОСУВ розповіли про ситуацію на фронті (карта)

Російські військові проводили штурмові дії в районі декількох населених пунктів на Донбасі. Українські підрозділи проводять заходи з відновлення тактичного положення, розповіли в ОСУВ "Хортиця".

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Збройні сили Російської Федерації намагалися покращити своє тактичне положення у Донецькій області. Детальніше про ситуацію на фронті розповіли в ОСУВ "Хортиця" у Telegram.

Ситуація в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"

"Протягом доби противник намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлизаветівки: успіху не мав, поніс втрати, відійшов", — йдеться у повідомленні.

У "Хортиці" зауважили, що росіяни проводили штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, Сухих Ял, південніше Костянтинопільського та південно-західніше Веселого Гая. У результаті вогневого ураження на окремих позиціях було зруйновано укріплення, що унеможливило їх подальше утримання.

Російським військовим вдалося покращити тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, західніше й східніше населеного пункту Шевченко.

"Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення", — додали в ОСУВ.

ЗСУ опинилися в оточення під Кураховим?

13 грудня журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова повідомила, що на Курахівському напрямку Донецької області українська піхота нібито опинилася в оточенні, проте наказу виходити не отримала. В ОСУВ "Хортиця" відповіли, що на цій ділянці фронту Сили оборони самовіддано відбивають ворожі штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка та вживають необхідних заходів для протидії їх захопленню чи оточенню ворогом.

Нагадаємо, 12 грудня аналітики DeepState повідомили, що на Курахівському напрямку ЗС РФ штурмували Успенівку, аби повністю закрити так званий "Успенівський мішок" і замкнути українські підрозділи в оперативному кільці оточення.