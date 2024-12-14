ВСУ потеряли укрепления в районе Курахово: в ОСУВ рассказали о ситуации на фронте (карта)

Российские военные проводили штурмовые действия в районе нескольких населенных пунктов на Донбассе. Украинские подразделения проводят мероприятия по восстановлению тактического положения, рассказали в ОСУВ "Хортица".

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Вооруженные силы Российской Федерации пытались улучшить свое тактическое положение в Донецкой области. Подробнее о ситуации на фронте рассказали в ОСУВ "Хортица" в Telegram.

Ситуация в зоне ответственности ОСУВ "Хортица"

"В течение суток противник пытался улучшить тактическое положение в районе Благодатного, западнее Дальнего и в районе Елизаветовки: успеха не имел, понес потери, отошел", — говорится в сообщении.

В "Хортице" отметили, что россияне проводили штурмовые действия в районе юго-западнее Сторожевого, Сухих Ял, южнее Константинопольского и юго-западнее Веселого Гая. В результате огневого поражения на отдельных позициях были разрушены укрепления, что сделало невозможным их дальнейшее удержание.

Российским военным удалось улучшить тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, западнее и восточнее населенного пункта Шевченко.

"Сейчас подразделениями наших войск проводятся мероприятия по восстановлению тактического положения", — добавили в ОСУВ.

ВСУ оказались в окружении под Курахово?

13 декабря журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что на Кураховском направлении Донецкой области украинская пехота якобы оказалась в окружении, однако приказа выходить не получила. В ОСУВ "Хортица" ответили, что на этом участке фронта Силы обороны самоотверженно отражают вражеские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка, Трудовое, Романовка и принимают необходимые меры для противодействия их захвату или окружению врагом.

Напомним, 12 декабря аналитики DeepState сообщили, что на Кураховском направлении ВС РФ штурмовали Успеновку, чтобы полностью закрыть так называемый "Успеновский мешок" и замкнуть украинские подразделения в оперативном кольце окружения.