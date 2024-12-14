Аналітики попереджають про ризик оточення у Макарівці: як просувається ворог (карта)

У DeepState повідомили, що ЗС РФ можуть відрізати Сили оборони у селі. Зазначається, що окупанти "практично безкарно" перевозять свою піхоту та боєприпаси.

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Гарнізон Сил оборони у селі Макарівка в Донецькій області ризикує опинитись в оточенні. Про це 14 грудня повідомили в DeepState.

Військові, які ведуть оборону в районі Макарівки, розповіли аналітикам про ситуацію. З їхніх слів, 13 грудня ЗС РФ перейшли річку та намагаються закріпитись на захід від села Сторожове.

Окрім того, російські окупанти наступають з села Рівнопіль, щоб вийти на село Нескучне. Це дозволило б їм повністю відрізати українські сили в Макарівці.

Напрямки руху ЗС РФ на карті Фото: Deep State

"Ворог практично безкарно їздить по дорозі зі Старомайорського до Рівнополя, підтягуючи свою піхоту та БК. ТГр "Велика Новосілка" існує суто як прокладка між бригадами та ОТУ "Донецьк", адже немає старшого начальника, треба звертатися в ОТУ, а ТГр не приймає жодних рішень. Інженерної підтримки нема, артилерійської теж. Зате повно вимог по звітах, доповідях та службових розслідуваннях", — зауважили в DeepState.

Також аналітики прокоментували ситуацію в селі Благодатне Бахмутського району. За їхніми даними, звідти вийшли сили Нацгвардії через ризик оточення, однак завели "солянку" з підрозділів ЗСУ, щоб формально не втратити населений пункт.

Ситуацію в Макарівці зранку коментував командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов. Він передав, що в напрямку сіл Новий Комар та Макарівка почалися механізовані штурми.

"Ворог залучає майже 2 десятки БМП та "черепахи", які йшли в голові колон. Йде бій", — писав "Осман".

Що каже командування

У найсвіжішому на момент публікації матеріалу зведенні Генерального штабу ЗСУ Макарівка не згадується.

В командуванні повідомляли про 19 спроб з боку ворога прорвати оборону на Времівському напрямку. Бої точились в районі Трудового, Веселого Гаю, Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комара та Новоандріївки.

Нагадаємо, 13 грудня кореспондентка одного зі ЗМІ повідомила про те, що кілька підрозділів ЗСУ опинились в оточенні на Курахівському напрямку. Бійці Сил оборони інформували про важку ситуацію та ризик втрат. На інформацію про оперативне оточення відреагували в ОСУВ "Хортиця".

14 грудня в ОСУВ "Хортиця" заявили, що ЗС РФ намагались покращити тактичне положення в районі Благодатного, але успіху не мали й відійшли.