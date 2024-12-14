Аналитики предупреждают о риске окружения в Макаровке: как продвигается враг (карта)

В DeepState сообщили, что ВС РФ могут отрезать Силы обороны в селе. Отмечается, что оккупанты "практически безнаказанно" перевозят свою пехоту и боеприпасы.

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Гарнизон Сил обороны в селе Макаровка в Донецкой области рискует оказаться в окружении. Об этом 14 декабря сообщили в DeepState.

Военные, которые ведут оборону в районе Макаровки, рассказали аналитикам о ситуации. По их словам, 13 декабря ВС РФ перешли реку и пытаются закрепиться к западу от села Сторожевое.

Кроме того, российские оккупанты наступают из села Ровнополь, чтобы выйти на село Нескучное. Это позволило бы им полностью отрезать украинские силы в Макаровке.

Направления движения ВС РФ на карте Фото: Deep State

"Враг практически безнаказанно ездит по дороге из Старомайорского в Ровнополь, подтягивая свою пехоту и БК. ТГр "Великая Новоселка" существует сугубо как прокладка между бригадами и ОТУ "Донецк", ведь нет старшего начальника, надо обращаться в ОТУ, а ТГр не принимает никаких решений. Инженерной поддержки нет, артиллерийской тоже. Зато полно требований по отчетам, докладам и служебным расследованиям", — отметили в DeepState.

Также аналитики прокомментировали ситуацию в селе Благодатное Бахмутского района. По их данным, оттуда вышли силы Нацгвардии из-за риска окружения, однако завели "солянку" из подразделений ВСУ, чтобы формально не потерять населенный пункт.

Ситуацию в Макаровке утром комментировал командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов. Он передал, что в направлении сел Новый Комар и Макаровка начались механизированные штурмы.

"Враг привлекает почти 2 десятка БМП и "черепахи", которые шли в голове колонн. Идет бой", — писал "Осман".

Что говорит командование

В самой свежей на момент публикации материала сводке Генерального штаба ВСУ Макаровка не упоминается.

В командовании сообщали о 19 попытках со стороны врага прорвать оборону на Времовском направлении. Бои шли в районе Трудового, Веселого Гая, Константинопольского, Раздольного, Нового Комара и Новоандреевки.

Напомним, 13 декабря корреспондент одного из СМИ сообщила о том, что несколько подразделений ВСУ оказались в окружении на Кураховском направлении. Бойцы Сил обороны информировали о тяжелой ситуации и риске потерь. На информацию об оперативном окружении отреагировали в ОСГВ "Хортица".

14 декабря в ОСУВ "Хортица" заявили, что ВС РФ пытались улучшить тактическое положение в районе Благодатного, но успеха не имели и отошли.