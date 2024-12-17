Великий дрон "Королева Шершнів" фугасною бомбою знищив бронетранспортер ЗС РФ (відео)

На опублікованому відео показана професійна робота операторів підрозділу "Булава" з Президентської бригади ім. Б.Хмельницького.

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Розвідувальний БПЛА зафіксував, як великий FPV-дрон "Королева Шершнів" знищив бронетранспортер за допомогою фугасної бомби. Про це повідомила пресслужба команди з виробництва дронів "Дикі шершні".

Великий дрон Корольова Шершней застосував фугасну бомбу по бронетранспортеру ЗС РФ

На опублікованому відео — професійна робота операторів підрозділу "Булава" з Президентської бригади ім.Б.Хмельницького.

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FPV-дрони проти Challenger 2: російські БПЛА знайшли уразливе місце в танках (відео)

Нагадаємо, що екіпаж танка PT-91 Twardy розповів про бойові особливості машини. Польський PT-91 — це модернізація радянського танка Т-72М1 з поліпшеним бронезахистом, системою управління вогнем і надійним двигуном. Танкісти кажуть, що 125-мм гармата прямим наводженням "може наробити серйозних чудес".

Також повідомлялося, що російські війська знищили укріплення ЗСУ на Донбасі, воїни були змушені відійти, за даними пресцентру оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Зі свого боку, у Курській області ЗСУ могли знищити 4% корпусу КНДР, за даними Forbes. Північнокорейські солдати прямували на українські позиції навпростець відкритою місцевістю, про це свідчать кадри, зняті на полі бою.