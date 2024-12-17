На опубликованном видео показана профессиональная работа операторов подразделения "Булава" из Президентской бригады им.Б.Хмельницкого.

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Разведывательной БПЛА зафиксировал, как большой FPV-дрон "Королева Шершней" уничтожил бронетранспортер с помощью фугасной бомбы. Об этом сообщила пресс-служба команды по производству дронов "Дикі шершні".

Большой дрон Королева Шершней применил фугасную бомбу по бронетранспортеру ВС РФ

На опубликованном видео — профессиональная работа операторов подразделения "Булава" из Президентской бригады им.Б.Хмельницкого.

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FPV-дроны против Challenger 2: российские БПЛА нашли уязвимое место в танках (видео)

Напомним, что экипаж танка PT-91 Twardy рассказал о боевых особенностях машины. Польский PT-91 — это модернизация советского танка Т-72М1 с улучшенной бронезащитой, системой управления огнем и надежным двигателем. Танкисты говорят, что 125-мм орудие прямой наводкой "может наделать серьезных чудес".

Также сообщалось, что российские войска уничтожили укрепления ВСУ на Донбассе, воины были вынуждены отойти, по данным пресс-центра оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

В свою очередь, в Курской области ВСУ могли уничтожить 4% корпуса КНДР, по данным Forbes. Северокорейские солдаты направлялись на украинские позиции напрямик по открытой местности, об этом свидетельствуют кадры, снятые н поле боя.