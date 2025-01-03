Подружжя науковців в день загибелі збиралось на "Наталку Полтавку", — театр Франка

Росія убила подружжя Олесі Сокур та Ігоря Зими, які увечері 1 січня мали дивитись "Наталку Полтавку". РФ вчинила злочин, за який не буде прощення, написали на сторінці театру Франка.

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Подружжя науковців Олеся Сокур та Ігор Зима планували у перший вечір 2025 року відвідати театр і побачити виставу "Наталка Полтавка" за п'єсою Івана Котляревського. Російські дрони, які атакували Київ 1 січня, завадили людям, які любили театр і були частими гостями на спектаклях. Про квитки, придбані науковцями незадовго до смерті, розповіли на сторінці Facebook Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

У дописі вказано, що Олеся Сокур та Ігор Зима придбали квиток на першу у 2025 році виставу театру Франка. Як з'ясувалось, подружжя обрало виставу "Наталка Полтавка", але не побачило її, тому що "РФ вирішила, що має право забрати їхні життя". Зауважується, що Олеся та Ігор були частими гостями театру. Пару назвали "хорошими друзями" та постійними глядачами. Також наголосили, що вони були "невідʼємною частиною театральної родини".

"Це не війна. Це терор. Це злочин, за який немає і не може бути прощення. Вічна пам’ять… І нескінченна лють", — ідеться у дописі.

Адміністрація театру Франка висловила щирі співчуття родичам та колегам загиблого подружжя Олесі Сокур та Ігоря Зими.

Удар РФ 1 січня - театр Франка про Олесю Совкур та Ігоря Зиму Фото: Скриншот

На сторінці Facebook театру також опублікували чорно-біле фото науковців, які планували побачити "Наталку Полтавку". Крім того, показали квитки: початок вистави — о 18 год. 1 січня, місця 25 та 26 впритул до сцени, в другому ряду.

Удар РФ 1 січня - подружжя науковців Олесі Совкур та Ігоря Зими Фото: Facebook Удар РФ 1 січня - квитки в театр Фото: Facebook

Удар РФ 1 січня — деталі загибелі Олесі Сокур та Ігоря Зими

Зазначимо, в ніч на 1 січня ЗС РФ запустили по Україні 111 дронів-камікадзе "Шахед", з яких 63 збили засоби ППО, а 46 — локаційно втрачені ймовірно, під дією РЕБ, повідомили в Повітряних силах. Під час відбиття російської атаки стались руйнування в центрі Києва. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що росіяни пошкодили, зокрема, будівлі в центрі столиці — адмінкорпуси парламенту.

Тим часом у мережі з'явилось повідомлення про загибель подружжя науковців — докторки біологічних наук Олесі Сокур та нейробіолога, доктора біологічних наук Ігоря Зима. Трагедія сталась вночі, тому люди загинули у власному ліжку, написала у Facebook подруга сім'ї Дарія Душечкіна.

Як з'ясувалось, обоє науковців працювали у "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ігор Зима, професор, науковець, викладач, займався дослідженнями у галузі нейрофізіології: вивчав роботу головного мозку. Наукові інтереси Олесі Сокур — ураження клітин під час хворою шлунково-кишкового тракту, також вона керувала науково-дослідною лабораторією, написали на порталу Міносвіти.

Нагадуємо, 20 грудня Росія вдарила по центру Києва та пошкодила, серед іншого, костел Святого Миколая: представники парафії показали уламки кольорового вітража.