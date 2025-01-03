Супружеская пара ученых в день гибели собирались на "Наталку Полтавку", — театр Франко

Россия убила супругов Олесю Сокур и Игоря Зимы, которые вечером 1 января должны были смотреть "Наталку Полтавку". РФ совершила преступление, за которое не будет прощения, написали на странице театра Франко.

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Супружеская пара ученых Олеся Сокур и Игорь Зима планировали в первый вечер 2025 года посетить театр и увидеть спектакль "Наталка Полтавка" по пьесе Ивана Котляревского. Российские дроны, атаковавшие Киев 1 января, помешали людям, которые любили театр и были частыми гостями на спектаклях. О билетах, приобретенных учеными незадолго до смерти, рассказали на странице Facebook Национального академического драматического театра им. Ивана Франко.

В заметке указано, что Олеся Сокур и Игорь Зима приобрели билет на первый в 2025 году спектакль театра Франко. Как выяснилось, супруги выбрали спектакль "Наталка Полтавка", но не увидели его, потому что "РФ решила, что имеет право забрать их жизни". Отмечается, что Олеся и Игорь были частыми гостями театра. Пару назвали "хорошими друзьями" и постоянными зрителями. Также отметили, что они были "неотъемлемой частью театральной семьи".

"Это не война. Это террор. Это преступление, за которое нет и не может быть прощения. Вечная память… И бесконечная ярость", — говорится в сообщении.

Администрация театра Франко выразила искренние соболезнования родственникам и коллегам погибших супругов Олеси Сокур и Игоря Зимы.

Удар РФ 1 января — театр Франко об Олесе Совкур и Игоре Зиме Фото: Скриншот

На странице Facebook театра также опубликовали черно-белое фото ученых, которые планировали увидеть "Наталку Полтавку". Кроме того, показали билеты: начало спектакля — в 18 час. 1 января, места 25 и 26 вплотную к сцене, во втором ряду.

Удар РФ 1 января — супруги ученые Олеся Совкур и Игорь Зима Фото: Facebook Удар РФ 1 января — билеты в театр Фото: Facebook

Удар РФ 1 января — детали гибели Олеси Сокур и Игоря Зимы

Отметим, в ночь на 1 января ВС РФ запустили по Украине 111 дронов-камикадзе "Шахед", из которых 63 сбили средства ПВО, а 46 — локально потеряны вероятно, под действием РЭБ, сообщили в Воздушных силах. Во время отражения российской атаки произошли разрушения в центре Киева. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что россияне повредили, в частности, здания в центре столицы — админкорпусы парламента.

Между тем в сети появилось сообщение о гибели супружеской пары ученых — доктора биологических наук Олеси Сокур и нейробиолога, доктора биологических наук Игоря Зима. Трагедия произошла ночью, поэтому люди погибли в собственной постели, написала в Facebook подруга семьи Дарья Душечкина.

Как выяснилось, оба ученых работали в "Институте биологии и медицины" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Игорь Зима, профессор, ученый, преподаватель, занимался исследованиями в области нейрофизиологии: изучал работу головного мозга. Научные интересы Олеси Сокур — поражение клеток при болезни желудочно-кишечного тракта, также она руководила научно-исследовательской лабораторией, написали на портале Минобразования.

Напоминаем, 20 декабря Россия ударила по центру Киева и повредила, среди прочего, костел Святого Николая: представители прихода показали обломки цветного витража.