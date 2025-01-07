"Їздить фронтом і збирає плітки": волонтер звинувачує журналіста Бутусова у брехні

Український волонтер Олексій Мочанов каже, що Юрій Бутусов поширює фейки про ситуацію на передовій і насправді не буває в гарячих точках. Бутусов наразі коментарів щодо обвинувачень не давав.

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Головного редактора видання "Цензор.нет", українського журналіста Юрія Бутусова звинуватив у маніпуляціях і поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті автогонщик, телеведучий і волонтер Олексій Мочанов. Він опублікував допис про досвід спілкування з Бутусовим на своїй сторінці у Facebook.

За словами Мочанова, вони познайомилися 2015 року на політичному ток-шоу на телебаченні. Під час ефірів були опонентами, бо, як стверджує Олексій, Бутусов критикував тодішнього головнокомандувача Збройних сил України, начальника генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, не маючи уявлення про ситуацію на фронті.

Автогонщик тоді їздив у зону АТО як волонтер, і 1 серпня 2015 року він взяв Юрія з собою.

"Потім вирішили нормально поспілкуватись. І Юрко попросився зі мною у подорож на передову. Я взяв, маючи на меті показати, розповісти, переконати та привести його до тями", — написав Мочанов.

Мочанов стверджує, що в 2015 році Бутусов критикував командування ЗСУ, не маючи уявлення про фронт Фото: Скриншот

За словами волонтера, Бутусов протягом поїздки розповідав йому, що після операції з корекції зору він хоче влаштуватися до "легкої бригади Національної гвардії України", проте цього наміру журналіст не здійснив.

"Потім було різне, ми вже не спілкувались, бо обом це було не цікаво. Але перетинались інколи. Завжди без позитиву та емоцій", — сказав телеведучий.

Мочанов говорить, що вони з Бутусовим запускали спільний проєкт про війну Фото: Скриншот

Мочанов стверджує, що під час прямих включень в ефірах Бутусов "брехав про забезпечення боєприпасами" і те, що знаходиться на передовій.

"Їздить собі фронтом, збирає плітки та чутки, робить стрими та як завжди бреше", — написав волонтер.

Також Мочанов вважає, що засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, за словами Бутусова, президент України Володимир Зеленський взяв під особистий контроль ситуацію зі збільшенням випадків самовільного залишення частини в 155-ї механізованій бригаді "Анна Київська", насправді не проводилося.

"Але не було Ставки, це неважко перевірити. Ніхто не перевіряє", — сказав він.

Юрій Бутусов на момент публікації обвинувачення не коментував.

Мочанов звинувачує Бутусова в розповсюдженні фейків Фото: Скриншот

Нагадаємо, 7 січня Юрій Бутусов закликав командування ЗСУ вивести війська з Курахово. За його словами, місто фактично втрачене, а українським військам варто відійти до більш вигідних рубежів.

1 січня Бутусов повідомляв про те, що Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо формування бригади "Анна Київська". Журналіст стверджував, що 155-ту механізовану бригаду, на навчання якої у Франції витратили 900 мільйонів євро, перед першим боєм самовільно залишили 1 700 бійців.