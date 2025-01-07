"Ездит по фронту и собирает сплетни": волонтер обвиняет журналиста Бутусова во лжи

Украинский волонтер Алексей Мочанов говорит, что Юрий Бутусов распространяет фейки о ситуации на передовой и на самом деле не бывает в горячих точках. Бутусов пока комментариев по обвинениям не давал.

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Главного редактора издания "Цензор.нет", украинского журналиста Юрия Бутусова обвинил в манипуляциях и распространении ложной информации о ситуации на фронте автогонщик, телеведущий и волонтер Алексей Мочанов. Он опубликовал сообщение об опыте общения с Бутусовым на своей странице в Facebook.

По словам Мочанова, они познакомились в 2015 году на политическом ток-шоу на телевидении. Во время эфиров были оппонентами, потому что, как утверждает Алексей, Бутусов критиковал тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины, начальника генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, не имея представления о ситуации на фронте.

Автогонщик тогда ездил в зону АТО как волонтер, и 1 августа 2015 года он взял Юрия с собой.

"Потом решили нормально пообщаться. И Юрий попросился со мной в путешествие на передовую. Я взял, имея целью показать, рассказать, убедить и привести его в чувство", — написал Мочанов.

Мочанов утверждает, что в 2015 году Бутусов критиковал командование ВСУ, не имея представления о фронте Фото: Скриншот

По словам волонтера, Бутусов в течение поездки рассказывал ему, что после операции по коррекции зрения он хочет устроиться в "легкую бригаду Национальной гвардии Украины", однако этого намерения журналист не осуществил.

"Потом было разное, мы уже не общались, потому что обоим это было не интересно. Но пересекались иногда. Всегда без позитива и эмоций", — сказал телеведущий.

Мочанов говорит, что они с Бутусовым запускали совместный проект о войне Фото: Скриншот

Мочанов утверждает, что во время прямых включений в эфирах Бутусов "врал об обеспечении боеприпасами" и том, что находится на передовой.

"Ездит себе по фронту, собирает сплетни и слухи, делает стримы и как всегда врет", — написал волонтер.

Также Мочанов считает, что заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, по словам Бутусова, президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль ситуацию с увеличением случаев самовольного оставления части в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская", на самом деле не проводилось.

"Но не было Ставки, это нетрудно проверить. Никто не проверяет", — сказал он.

Юрий Бутусов на момент публикации обвинения не комментировал.

Мочанов обвиняет Бутусова в распространении фейков Фото: Скриншот

Напомним, 7 января Юрий Бутусов призвал командование ВСУ вывести войска из Курахово. По его словам, город фактически потерян, а украинским войскам стоит отойти к более выгодным рубежам.

1 января Бутусов сообщал о том, что Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении формирования бригады "Анна Киевская". Журналист утверждал, что 155-ю механизированную бригаду, на обучение которой во Франции потратили 900 миллионов евро, перед первым боем самовольно покинули 1 700 бойцов.