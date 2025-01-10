"Немає очікувань": у Білому домі заявили, що Україна та РФ не готові до переговорів, — ЗМІ

Радник Білого дому Джон Кірбі говорить, що санкції проти РФ не є "розмінною монетою" для майбутніх перемовин. За його словами, в уряду США немає очікувань, що зараз до розмови готова "будь-яка зі сторін".

Related video

Переговорів України та РФ не варто очікувати найближчим часом, бо жодна зі сторін до них не готова. Про це сказав радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу 10 січня, пишуть кореспонденти "Укрінформ".

Джон Кірбі заперечив, що санкції проти Росії запроваджуються для майбутніх "торгів" з РФ під час переговорів про завершення війни.

"Це не робилося з розрахунком того, що стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів. Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів", — сказав Кірбі.

Заяву радника Білого дому підхопили та почали поширювати російські пропагандистські ресурси. Відкинувши частину про обидві сторони, вони публікують "цитату" Кірбі у формі: "Україна не готова до переговорів з РФ".

У російських пабліках поширюють заяву Кірбі про неготовність України до перемовин Фото: Скриншот

Російська пропагандистська телекомпанія Russia Today так само поширила повідомлення про "неготовність України".

Російські пропагандистські ЗМІ також публікують заяву Кірбі Фото: Скриншот

Проросійський пропагандист українського походження Анатолій Шарій, якому Служба Безпеки України повідомляла про підозру у держзраді, також перепостив повідомлення зі "словами" Кірбі.

Шарій теж поширив заяву Джона Кірбі про неготовність України до розмови з Росією Фото: Скриншот

Нагадаємо, 10 січня командир 3-ї ОШБр Максим Жорін висловився про перемир'я з РФ. Він зазначив, що не так важливо, чи відбудеться перемир'я і коли воно буде, як те, в якому стані Україна до них дійде і скільки ще росіяни зможуть окупувати території.

Також 10 січня в американському Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, хто з російської еліти та високопоставлених силовиків заважає Путіну закінчити війну.