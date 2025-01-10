"Нет ожиданий": в Белом доме заявили, что Украина и РФ не готовы к переговорам, — СМИ

Советник Белого дома Джон Кирби говорит, что санкции против РФ не являются "разменной монетой" для будущих переговоров. По его словам, у правительства США нет ожиданий, что сейчас к разговору готова "любая из сторон".

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Переговоров Украины и РФ не стоит ожидать в ближайшее время, потому что ни одна из сторон к ним не готова. Об этом сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга 10 января, пишут корреспонденты "Укринформ".

Джон Кирби возразил, что санкции против России вводятся для будущих "торгов" с РФ во время переговоров о завершении войны.

"Это не делалось с расчетом того, что станет разменной монетой, которую можно забрать со стола, когда Украина захочет сесть за этот стол переговоров. Пока нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам", — сказал Кирби.

Заявление советника Белого дома подхватили и начали распространять российские пропагандистские ресурсы. Отбросив часть об обеих сторонах, они публикуют "цитату" Кирби в форме: "Украина не готова к переговорам с РФ".

В российских пабликах распространяют заявление Кирби о неготовности Украины к переговорам Фото: Скриншот

Российская пропагандистская телекомпания Russia Today так же распространила сообщение о "неготовности Украины".

Российские пропагандистские СМИ также публикуют заявление Кирби Фото: Скриншот

Пророссийский пропагандист украинского происхождения Анатолий Шарий, которому Служба безопасности Украины сообщала о подозрении в госизмене, также перепостил сообщение со "словами" Кирби.

Шарий тоже распространил заявление Джона Кирби о неготовности Украины к разговору с Россией Фото: Скриншот

Напомним, 10 января командир 3-й ОШБр Максим Жорин высказался о перемирии с РФ. Он отметил, что не так важно, состоится ли перемирие и когда оно будет, как то, в каком состоянии Украина до них дойдет и сколько еще россияне смогут оккупировать территории.

Также 10 января в американском Институте изучения войны (ISW) рассказали, кто из российской элиты и высокопоставленных силовиков мешает Путину закончить войну.