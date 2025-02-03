Привезли фурами: РФ ховає тіла загиблих у гігантських братських могилах, — соцмережі (відео)

У братських могилах РФ ховають росіян, яких потім оголошують зниклими безвісти, вважає оператор відео з соцмереж. На відео — екскаватор, розрита земля та черга з майже десятка білих фур.

Related video

Російське командування може приховувати кількість солдатів, які загинули на війні в Україні. Для цього влаштовують масові поховання для тих, кого начебто не змогли опізнати. Відео з кадрами риття братських могил, облаштованих у невідомій місцевості, опублікували у анонімному Telegram-каналі Supernova+

Відео можливого масового поховання росіян з'явилось у мережі зранку 3 лютого. Чути голос чоловіка, який робить запис. Він говорить, що на полі працюють екскаватори. Поруч стоїть черга з фур, в яких, як припускає оператор, привезли загиблих росіян.

"Це братська могила. Ось фура стоїть. Там он, бачите, ще фури стоять. Братські могили. Коротше, ховають тут пацанів і потім кажуть, що пропали безвісти. Ось яка д*а тут діється", — говорить чоловік.

На відео можна нарахувати близько 4-5 екскаваторів, які викопують ями ймовірними розмірами 5 м на 15-20 м. У кадр потрапило близько семи фур. Одна стоїть прямо на полі і з неї, як сказав голос за кадром, "вивалюють" загиблих. Інші шість або більше стоять в черзі за кілька десятків метрів правіше.

На сьогодні OSINT-аналітики не встановили, де саме зняте відео і коли його зробили. На записі не видно снігу і не помітно, щоб ґрунт промерз і заважав екскаваторам копати.

Втрати ЗС РФ — що відомо

У мережі X можна відшукати інші кадри можливого риття братської могили. Оператор показав схожу місцевість, розритий майданчик та білі фури, в яких, з його слів, загиблі росіяни. Також вказано, що це населений пункт Сніжне, розташований за 50 км на схід від Донецька. Відео з'явилось у мережі у листопаді 2024 року.

Тим часом восени 2024 року з'явилась публікація росЗМІ Moscow Times. Видання повідомило, що на тимчасово окупованій Луганщині поховали 20 безіменних російських солдатів. Братську могилу виявили на території меморіалу "Незагойна рана Донбасу".

2 січня видання Business Insider розповіло про результати підрахунку втрат ЗС РФ у 2024 році. Підрахунки проводили на основі публікацій у місцевих росЗМІ та у соцмережах, при чому шукали підтвердження усім даним. Аналітики встановили, що протягом року РФ втратила 427 тис. військових, при цьому окупувала 2 500 кв. км України.

Нагадуємо, 27 січня президент США Дональд Трамп оприлюднив свою думку щодо співвідношення втрат ЗС РФ та ЗСУ.