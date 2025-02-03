Привезли фурами: РФ хоронит тела погибших в гигантских братских могилах, — соцсети (видео)

В братских могилах РФ хоронят россиян, которых потом объявляют пропавшими без вести, считает оператор видео из соцсетей. На видео — экскаватор, разрытая земля и очередь из почти десятка белых фур.

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Российское командование может скрывать количество солдат, погибших на войне в Украине. Для этого устраивают массовые захоронения для тех, кого якобы не смогли опознать. Видео с кадрами рытья братских могил, обустроенных в неизвестной местности, опубликовали в анонимном Telegram-канале Supernova+

Видео возможного массового захоронения россиян появилось в сети утром 3 февраля. Слышен голос мужчины, который делает запись. Он говорит, что на поле работают экскаваторы. Рядом стоит очередь из фур, в которых, как предполагает оператор, привезли погибших россиян.

"Это братская могила. Вот фура стоит. Там вон, видите, еще фуры стоят. Братские могилы. Короче, хоронят здесь пацанов и потом говорят, что пропали без вести. Вот какая д*а здесь творится", — говорит мужчина.

На видео можно насчитать около 4-5 экскаваторов, которые выкапывают ямы вероятными размерами 5 м на 15-20 м. В кадр попало около семи фур. Одна стоит прямо на поле и из нее, как сказал голос за кадром, "вываливают" погибших. Другие шесть или более стоят в очереди в нескольких десятках метров правее.

На сегодня OSINT-аналитики не установили, где именно снято видео и когда его сделали. На записи не видно снега и не заметно, чтобы грунт промерз и мешал экскаваторам копать.

Потери ВС РФ — что известно

В сети X можно отыскать другие кадры возможного рытья братской могилы. Оператор показал похожую местность, разрытую площадку и белые фуры, в которых, по его словам, погибшие россияне. Также указано, что это населенный пункт Снежное, расположенный в 50 км к востоку от Донецка. Видео появилось в сети в ноябре 2024 года.

Между тем осенью 2024 года появилась публикация росСМИ Moscow Times. Издание сообщило, что на временно оккупированной Луганщине похоронили 20 безымянных российских солдат. Братскую могилу обнаружили на территории мемориала "Незаживающая рана Донбасса".

2 января издание Business Insider рассказало о результатах подсчета потерь ВС РФ в 2024 году. Подсчеты проводили на основе публикаций в местных росСМИ и в соцсетях, причем искали подтверждение всем данным. Аналитики установили, что в течение года РФ потеряла 427 тыс. военных, при этом оккупировала 2 500 кв. км Украины.

Напоминаем, 27 января президент США Дональд Трамп обнародовал свое мнение относительно соотношения потерь ВС РФ и ВСУ.