"Нас не візьмуть, бо вони самі не готові": Жорін оцінив перспективи вступу України до НАТО

За словами заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, Альянс відстає від важливих для сучасної війни технологій і не готовий воювати з Росією.

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Північноатлантичний альянс не готовий до війни з Росією, бо відстає від важливих для сучасної війни технологій, тому вступ України до НАТО найближчим часом малоймовірний. Такі думки заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін (позивний — "Мосе") висловив у своєму Telegram-каналі.

Підполковник сказав, що не вірить у приєднання України до НАТО в найближчій перспективі, бо реакція Альянсу на останні події говорить про їхню неготовність до війни з РФ.

"Також ми бачимо, що НАТО вже відстає від тих технологій, які важливі для сучасної війни. Так, там є потужні окремі блоки типу авіації та флоту. Але з досвіду України, флот досить швидко можна покласти завдяки засобам, які коштують в десятки чи навіть у сотні разів дешевше", — пояснив Максим Жорін.

На його думку, НАТО повинні багато над чим попрацювати "технологічно і морально", щоб бути готовими до ведення війни в сучасному світі.

"Тому ніхто нас в Альянс не візьме — бо вони самі до цього не готові", — сказав заступник командира 3-ї ОШБр.

За його словами, налагоджувати співпрацю з НАТО Україні необхідно, проте "кардинально іншої залученості" чекати не варто.

Жорін стверджує, що НАТО не готові до ведення сучасної війни Фото: Скриншот

Нагадаємо, в опублікованому 12 лютого інтерв'ю The Economist президент України Володимир Зеленський розповів, що на питання про вступ до НАТО отримав чітке "ні" від попереднього президента США Джо Байдена, та планом "Б" замість членства в Альянсі для України можуть бути сильні гарантії безпеки: збільшення армії, фінансова допомога від ЄС і постачання американської зброї.

Також управління військової розвідки Данії (FE) 12 лютого повідомило, що РФ нарощує військові потужності для протистояння з НАТО після ймовірного заморожування війни в Україні.