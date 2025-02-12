"Нас не возьмут, потому что они сами не готовы": Жорин оценил перспективы вступления Украины в НАТО

По словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, Альянс отстает от важных для современной войны технологий и не готов воевать с Россией.

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Североатлантический альянс не готов к войне с Россией, потому что отстает от важных для современной войны технологий, поэтому вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно. Такие мысли заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин (позывной — "Мосе") высказал в своем Telegram-канале.

Подполковник сказал, что не верит в присоединение Украины к НАТО в ближайшей перспективе, потому что реакция Альянса на последние события говорит об их неготовности к войне с РФ.

"Также мы видим, что НАТО уже отстает от тех технологий, которые важны для современной войны. Да, там есть мощные отдельные блоки типа авиации и флота. Но по опыту Украины, флот достаточно быстро можно положить благодаря средствам, которые стоят в десятки или даже в сотни раз дешевле", — пояснил Максим Жорин.

По его мнению, НАТО должны много над чем поработать "технологически и морально", чтобы быть готовыми к ведению войны в современном мире.

"Поэтому никто нас в Альянс не возьмет — потому что они сами к этому не готовы", — сказал заместитель командира 3-й ОШБр.

По его словам, налаживать сотрудничество с НАТО Украине необходимо, однако "кардинально другой вовлеченности" ждать не стоит.

Жорин утверждает, что НАТО не готовы к ведению современной войны Фото: Скриншот

Напомним, в опубликованном 12 февраля интервью The Economist президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на вопрос о вступлении в НАТО получил четкое "нет" от предыдущего президента США Джо Байдена, и планом "Б" вместо членства в Альянсе для Украины могут быть сильные гарантии безопасности: увеличение армии, финансовая помощь от ЕС и поставки американского оружия.

Также управление военной разведки Дании (FE) 12 февраля сообщило, что РФ наращивает военные мощности для противостояния с НАТО после вероятного замораживания войны в Украине.