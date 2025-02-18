15 дивізій РФ в Білорусі: експерт пояснив, чи є загроза наступу росіян на Київ і НАТО (відео)

Європі потрібні додаткові аргументи, щоб продовжити допомагати Україні, сказав воєнний експерт Михайло Жирохов. Саме тому європейців попередили про стотисячне військо, яке накопичується на північ від Києва.

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Російська армія, хоч і готує 100-150 тисяч солдатів та перекидає їх в Білорусь, не має достатньо сили, щоб загрожувати Києву, а також країнам Балтії та Польщі. Хоч про можливість наступу Російської Федерації говорив президент України Володимир Зеленський, він попереджав не українців. Про ситуацію на північному кордоні України поруч з Київською областю воєнний експерт Михайло Жирохов розповів медіа NV.

Наступ РФ - пояснення Жирохова див. з 10:27

Жирохов пояснив, що для оцінки загрози для Києва слід зважити на досвід наступу РФ у 2022 році та на ситуацію на фронті у 2025 році. На його думку, накопичення контингенту в 100-150 тис. солдатів ЗС РФ — це явно не ті сили, яких досить для нової атаки. Про це свідчить невдача Кремля у перші тижні вторгнення, вважає експерт. Крім того, на сьогодні на фронті помітна нестача бронетехніки і нестача особового складу. Експерт зауважив, що під час боїв в Україні ЗСУ "перемололи" елітні війська РФ, а крім них — і колишніх ув'язнених, у мобілізованих. На його думку, заява Зеленського говорить не про загрозу для Києва, а про те, що потрібно знайти аргументи для продовження європейської допомоги.

"Я це відношу до того, що наша політична верхівка намагається знайти для Європи якісь аргументи для подальшої підтримки України. Тому не потрібно розраховувати, що колишні "зеки" і мобілізовані за скількись там мільйонів будуть мати можливості наступати повноцінно на Київ", — заявив експерт.

Співрозмовник NV також запропонував звернути увагу на повільне і важке просування ЗС РФ у Донецькій області. В підсумку він запевнив, що Києву новий наступ росіян не загрожує.

"Не думаю, що Росія найближчим часом здатна реалізувати таку стратегічну операцію. Це з області фантастики", — сказав Жирохов.

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції повідомив про 15 дивізій російських солдатів загальною чисельністю 150 тисяч, яких готуються перекинути в Білорусь. Президент пояснив, що таким чином очільник Кремля загрожує Європі, країнам НАТО — Польщі чи країнам Балтії, або й Києву. З огляду на це політик запропонував європейцям створити власну армію для захисту від агресора.

Тим часом у грудні 2024 року видання Newsweek дослідило можливі напрямки нового наступу РФ. Один з напрямків — країни Балтії, з них особливо ризикує Литва, оскільки вона межує одночасно з Білоруссю та Калінінградською областю. Крім того, основну частину Росії та Калінінград з'єднані Сувальським коридором і Кремль зацікавлений, що це була не тонка нитка, а повний контроль. При цьому в грудні 2023 року журналісти Bild з посиланням на джерела у розвідці повідомили, що РФ готується атакувати Європу взимку 2024 року або у 2025 році.

Нагадуємо, поки російська армія готує нове стотисячне військо, у Саудівській Аравії відбувається зустріч делегацій США та РФ, яка має на меті "перезавантажити" відносини між двома країнами.