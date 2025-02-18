15 дивизий РФ в Беларуси: эксперт объяснил, есть ли угроза наступления на Киев и НАТО (видео)

Европе нужны дополнительные аргументы, чтобы продолжить помогать Украине, сказал военный эксперт Михаил Жирохов. Именно поэтому европейцев предупредили о стотысячной армии, которая накапливается к северу от Киева.

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Российская армия, хоть и готовит 100-150 тысяч солдат и перебрасывает их в Беларусь, не имеет достаточно силы, чтобы угрожать Киеву, а также странам Балтии и Польши. Хотя о возможности наступления Российской Федерации говорил президент Украины Владимир Зеленский, он предупреждал не украинцев. О ситуации на северной границе Украины рядом с Киевской областью военный эксперт Михаил Жирохов рассказал медиа NV.

Наступление РФ — объяснение Жирохова см. с 10:27

Жирохов пояснил, что для оценки угрозы для Киева следует учесть опыт наступления РФ в 2022 году и ситуацию на фронте в 2025 году. По его мнению, накопление контингента в 100-150 тыс. солдат ВС РФ — это явно не те силы, которых достаточно для новой атаки. Об этом свидетельствует неудача Кремля в первые недели вторжения, считает эксперт. Кроме того, на сегодня на фронте заметна нехватка бронетехники и нехватка личного состава. Эксперт отметил, что во время боев в Украине ВСУ "перемололи" элитные войска РФ, а кроме них — и бывших заключенных, в мобилизованных. По его мнению, заявление Зеленского говорит не об угрозе для Киева, а о том, что нужно найти аргументы для продолжения европейской помощи.

"Я это отношу к тому, что наша политическая верхушка пытается найти для Европы какие-то аргументы для дальнейшей поддержки Украины. Поэтому не нужно рассчитывать, что бывшие "зэки" и мобилизованные за сколько-то там миллионов будут иметь возможности наступать полноценно на Киев", — заявил эксперт.

Собеседник NV также предложил обратить внимание на медленное и тяжелое продвижение ВС РФ в Донецкой области. В итоге он заверил, что Киеву новое наступление россиян не угрожает.

"Не думаю, что Россия в ближайшее время способна реализовать такую стратегическую операцию. Это из области фантастики", — сказал Жирохов.

Наступление РФ — детали

Отметим, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил о 15 дивизиях российских солдат общей численностью 150 тысяч, которых готовятся перебросить в Беларусь. Президент объяснил, что таким образом глава Кремля угрожает Европе, странам НАТО — Польше или странам Балтии, или и Киеву. Учитывая это, политик предложил европейцам создать собственную армию для защиты от агрессора.

Между тем в декабре 2024 года издание Newsweek исследовало возможные направления нового наступления РФ. Одно из направлений — страны Балтии, из них особенно рискует Литва, поскольку она граничит одновременно с Беларусью и Калининградской областью. Кроме того, основную часть России и Калининград соединены Сувальским коридором и Кремль заинтересован, что это была не тонкая нить, а полный контроль. При этом в декабре 2023 года журналисты Bild со ссылкой на источники в разведке сообщили, что РФ готовится атаковать Европу зимой 2024 года или в 2025 году.

Напоминаем, пока российская армия готовит новое стотысячное войско, в Саудовской Аравии проходит встреча делегаций США и РФ, которая имеет целью "перезагрузить" отношения между двумя странами.