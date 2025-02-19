"Перевести стрілки": Медведєв заявив, що Україна нібито може застосувати "брудну бомбу"

Колишній президент РФ звинуватив Володимира Зеленського у нібито намірах зірвати мирні переговори. Напередодні у ЦПД заявили, що Росія продовжує просувати інтенсивно наратив літа 2024 року, що нібито Україна не хоче припиняти війну.

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Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв зробив чергові безпідставні звинувачення на адресу України. Він припустив, що президент Володимир Зеленський нібито може вдатися до використання "брудної бомби" для "зриву врегулювання і для продовження війни". Відповідні заяви колишній президент РФ опублікував у забороненому в Україні російському ресурсі "Вконтакте", передає "РИА Новости".

"Йому (Зеленському — ред.) треба терміново перевести стрілки. Показати "звіриний оскал орків", а для цього всі засоби хороші. Аж до ударів по своїх містах, по своєму цивільному населенню або навіть використання зброї масового ураження на кшталт "брудної бомби", — написав Медведєв.

Реакція України

Заяви щодо "брудної бомби" не вперше лунають в інформаційному просторі. Україна неодноразово наголошувала на своїй прихильності до міжнародного права та виключно оборонного характеру військових дій. А подібні заяви є частиною пропаганди Кремля.

6 червня 2023 року ФСБ РФ звинуватила Україну в підготовці теракту із застосуванням "брудної бомби". Тодішній очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що держава ніколи не мала "брудних бомб" і не планує робити це в майбутньому за будь-яких сценаріїв.

У серпні 2024 року російські ЗМІ поширювали інформацію про ймовірні провокації на Курській і Запорізькій АЕС, організатором яких нібито є Україна. Начальник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони Андрій Коваленко відповів, що у росіян не спрацював сценарій зі звинувачення України у тероризмі та наступі на Курську АЕС, тому вони брешуть про "брудну бомбу".

18 лютого Коваленко на тлі переговорів США і РФ у Саудівській Аравії написав у Telegram, що Росія зараз намагатиметься вдавати, що найбільше за всіх хоче миру. За його словами, росіяни продовжують просувати інтенсивно наратив літа 2024 року, що нібито Україна не хоче припиняти війну.

"Насправді ж, Росія використовує дипломатію для затягування часу, зараз накопичує балістику, завозить більше ракет KN23 з КНДР, намагається нарощувати темпи виробництва шахедів, збільшувати кількість армії", — зазначив він.

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулися переговорив США і РФ. Фокус писав про головні заяви зустрічі.

19 лютого президент Володимир Зеленський назвав сумнозвісною зустріч представників РФ та США в Ер-Ріяді. Він заявив, що мінімум 160 тисяч одеситів залишились без тепла та електропостачання після нічної атаки РФ, хоча Росія запевняла, що нібито не завдають ударів по енергетиці України.