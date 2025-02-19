"Перевести стрелки": Медведев заявил, что Украина якобы может применить "грязную бомбу"

Бывший президент РФ обвинил Владимира Зеленского в якобы намерениях сорвать мирные переговоры. Накануне в ЦПД заявили, что Россия продолжает интенсивно продвигать нарратив лета 2024 года, что якобы Украина не хочет прекращать войну.

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сделал очередные безосновательные обвинения в адрес Украины. Он предположил, что президент Владимир Зеленский якобы может прибегнуть к использованию "грязной бомбы" для "срыва урегулирования и для продолжения войны". Соответствующие заявления бывший президент РФ опубликовал в запрещенном в Украине российском ресурсе "Вконтакте", передает "РИА Новости".

"Ему (Зеленскому — ред.) надо срочно перевести стрелки. Показать "звериный оскал орков", а для этого все средства хороши. Вплоть до ударов по своим городам, по своему гражданскому населению или даже использования оружия массового поражения вроде "грязной бомбы", — написал Медведев.

Реакция Украины

Заявления о "грязной бомбе" не впервые звучат в информационном пространстве. Украина неоднократно подчеркивала свою приверженность международному праву и исключительно оборонительному характеру военных действий. А подобные заявления являются частью пропаганды Кремля.

6 июня 2023 года ФСБ РФ обвинила Украину в подготовке теракта с применением "грязной бомбы". Тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство никогда не имело "грязных бомб" и не планирует делать это в будущем при любых сценариях.

В августе 2024 года российские СМИ распространяли информацию о возможных провокациях на Курской и Запорожской АЭС, организатором которых якобы является Украина. Начальник Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко ответил, что у россиян не сработал сценарий по обвинению Украины в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, поэтому они врут о "грязной бомбе".

18 февраля Коваленко на фоне переговоров США и РФ в Саудовской Аравии написал в Telegram, что Россия сейчас будет пытаться делать вид, что больше всех хочет мира. По его словам, россияне продолжают интенсивно продвигать нарратив лета 2024 года, что якобы Украина не хочет прекращать войну.

"На самом же деле, Россия использует дипломатию для затягивания времени, сейчас накапливает баллистику, завозит больше ракет KN23 из КНДР, пытается наращивать темпы производства шахедов, увеличивать количество армии", — отметил он.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и РФ. Фокус писал о главных заявлениях встречи.

19 февраля президент Владимир Зеленский назвал печально известной встречу представителей РФ и США в Эр-Рияде. Он заявил, что минимум 160 тысяч одесситов остались без тепла и электроснабжения после ночной атаки РФ, хотя Россия уверяла, что якобы не наносят ударов по энергетике Украины.